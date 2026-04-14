بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الثالثة والعشرين
في ما يلي برنامج الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام على أربع دفعات أيام السبت 18 والاحد 19 والثلاثاء 21 والاربعاء 22 أفريل الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر (15.00):
المجموعة الاولى:
السبت 18 افريل 2026:ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين - مكارم المهدية
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة: الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - المحيط القرقني
الملعب البلدي بالشابة: الهلال الشابي - سبورتينغ بن عروس
ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي - اتحاد بوسالم
الثلاثاء 21 أفريل 2026:الملعب البلدي بعقارب: كوكب عقارب - بعث بوحجلة
الاربعاء 22 افريل 2026:ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين - نادي حمام الانف
ملعب الرقبي بمساكن: هلال مساكن - امل حمام سوسة
المجموعة الثانية:
الاحد 19 افريل 2026:ملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية اريانة - اولمبيك سيدي بوزيد
ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف - قوافل قفصة
ملعب جلمة: نسر جلمة - مستقبل القصرين
ملعب الرديف: هلال الرديف - سبورتينغ المكنين
الاربعاء 22 افريل 2026:ملعب معز الطويهري بجندوبة: جندوبة الرياضية - أمل بوشمة
ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير - النادي القربي
ملعب قابس: الملعب القابسي - القلعة الرياضية
المجموعة الاولى:
السبت 18 افريل 2026:ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين - مكارم المهدية
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة: الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - المحيط القرقني
الملعب البلدي بالشابة: الهلال الشابي - سبورتينغ بن عروس
ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي - اتحاد بوسالم
الثلاثاء 21 أفريل 2026:الملعب البلدي بعقارب: كوكب عقارب - بعث بوحجلة
الاربعاء 22 افريل 2026:ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين - نادي حمام الانف
ملعب الرقبي بمساكن: هلال مساكن - امل حمام سوسة
المجموعة الثانية:
الاحد 19 افريل 2026:ملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية اريانة - اولمبيك سيدي بوزيد
ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف - قوافل قفصة
ملعب جلمة: نسر جلمة - مستقبل القصرين
ملعب الرديف: هلال الرديف - سبورتينغ المكنين
الاربعاء 22 افريل 2026:ملعب معز الطويهري بجندوبة: جندوبة الرياضية - أمل بوشمة
ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير - النادي القربي
ملعب قابس: الملعب القابسي - القلعة الرياضية
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327414