بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الثالثة والعشرين

في ما يلي برنامج الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام على أربع دفعات أيام السبت 18 والاحد 19 والثلاثاء 21 والاربعاء 22 أفريل الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر (15.00):ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين - مكارم المهديةملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة: الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - المحيط القرقنيالملعب البلدي بالشابة: الهلال الشابي - سبورتينغ بن عروسملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي - اتحاد بوسالمالملعب البلدي بعقارب: كوكب عقارب - بعث بوحجلةملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين - نادي حمام الانفملعب الرقبي بمساكن: هلال مساكن - امل حمام سوسةملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية اريانة - اولمبيك سيدي بوزيدملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف - قوافل قفصةملعب جلمة: نسر جلمة - مستقبل القصرينملعب الرديف: هلال الرديف - سبورتينغ المكنينملعب معز الطويهري بجندوبة: جندوبة الرياضية - أمل بوشمةملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير - النادي القربيملعب قابس: الملعب القابسي - القلعة الرياضية