سليانة: التدخّل في عدد من الطرقات والمسالك الريفية بالروحية ومكثر وكسرى وسليانة الجنوبية إثر تساقط كميات هامة من الأمطار

نفّذت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة جملة من التدخلات بعدد من الطرقات والمسالك الريفية بمعتمديات الروحية ومكثر وكسرى وسليانة الجنوبية، وذلك إثر تساقط كميات هامة من الأمطار منذ أمس الاثنين.

وبيّن المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة، مهدي العوني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم التدخل لإزاحة البرد بالطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين معتمديتي مكثر والروحية، والطريق الجهوية 71 المؤدية لمعتمدية الروحية، فضلا عن إزالة الأوحال بالطريق الجهوية 73 لضمان انسيابية حركة المرور.

وأضاف أنّه تمّ تسهيل ولوج مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز لعدد من الآبار بمنطقة الرملية بسليانة الجنوبية نظرا لطبيعة الأرضية الطينية، مشيرا إلى أنّه تم تسخير آلتين ماسحتين وآلة خاصة بإزاحة الثلوج و آلة رافعة لتنفيذ هذه التدخّلات.