اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية تعزّز دعمها للأبطال والمواهب الواعدة في الرياضة التونسية

صادقت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية على تعبئة تمويلات التضامن الأولمبي في شكل منح لفائدة الرياضيين الأبطال والواعدين وذلك في إطار دعم التحضيرات والتربصات المبرمجة من قبل مختلف الجامعات الرياضية.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على برنامجين للمنح من قبل اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية سينتفع من خلالهما ستة رياضيين أبطال بمنحة جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية بقيمة 1000 دولار شهريا لكل رياضي.
وتهدف هذه المنحة حسب بلاغ صادر عن اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية إلى دعم هؤلاء الابطال ومساندتهم في تحضيراتهم وطموحاتهم تحسبا للألعاب الأولمبية لوس أنجلس 2028.

كما سينتفع 12 رياضيا من صنف النخبة الواعدة بمنحة أولمبية بقيمة 750 دولارا شهريا لكل رياضي. وتهدف هذه المنحة وفق نفس البلاغ إلى دعم المواهب الواعدة ومرافقتها في مسار التأهل والتحضير للألعاب الأولمبية لوس أنجلس 2028.
وقالت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية أن هذه القرارات تجسد التزامها المتواصل ورغبتها في مرافقة النخبة الرياضية الوطنية مؤكدة حرصها مجددا من خلال هذا البرنامج على دعم كل من الأبطال المتألقين والمواهب الواعدة في إطار السعي لتحقيق الأداء المتميز والاستعداد للاستحقاقات الأولمبية.
ومن جهة أخرى، أشارت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية إلى أنها تعمل حاليا على إرساء برامج دعم أخرى لفائدة الجامعات الرياضية وذلك بهدف مزيد تعزيز التحضيرات للاستحقاقات القادمة.
