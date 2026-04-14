جندوبة: تعليق الدروس بعين دراهم وطبرقة وتاجيل اختبارات التربية البدينة في بوسالم وطبرقة وجندوبة

أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة عن تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية ومراكز تاهيل ذوي الاحتياجات الخصوصية التابعة لمعتمدتي عين دراهم وطبرقة على ان يشمل التعليق الحصة المسائية لهذا اليوم وكامل يوم غد الأربعاء.واستند هذا القرار الى التقلبات المناخية والتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي خاصة بعد ان شهدت معتمديتي عين دراهم وطبرقة يوم امس الاثنين واليوم الثلاثاء، تساقطات مطرية عالية، وتوقيا من مخاطر فيضانات محتملة، وفق عضو من اللجنة.وفي سياق متصل، أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة عن تأجيل الاختبارات الرياضية للمترشحين لاختبارات مادة التربية البدنية باكالوريا 2026 بصفة أولية في كل من طبرقة وبوسالم وجندوبة وذلك لعدم توفر الظروف المناخية المناسبة على ان تستأنف مع انتهاء فترة قرار تعليق الدروس، وفق ذات المصدر .