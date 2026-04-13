السجن 6 أشهر للنائب السابق راشد الخياري بعد تخفيف الحكم استئنافياً
قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بسجن النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري مدة ستة أشهر.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بسجن الخياري لمدة ثمانية أشهر، وذلك من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، على خلفية شكاية تقدم بها ضده النائب السابق فيصل التبيني.
وقررت محكمة الاستئناف إقرار الإدانة مع التخفيف في العقوبة، من ثمانية إلى ستة أشهر سجناً.
