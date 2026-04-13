وزارة التشغيل تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج الادماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم الاثنين، في بلاغ لها، عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج الادماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، وذلك بداية من 13 أفريل الجاري إلى غاية 15 ماي 2026.ويتمتع المقبولون في هذا البرنامج بقروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات مع سنة إمهال حسب ما أفادت به وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغها.ودعت الوزارة الراغبين في التمتع بهذا البرنامج الذي يندرج في إطار مواصلة تنفيذ السّياسة الهادفة إلى دعم الإدماج المالي والإقتصادي للفئات الضّعيفة ومحدودة الدّخل وتشجيعها على بعث المشاريع بالتسجيل على المنصة الرقمية الموضوعة للغرض عبر الرابطhttpss//acces-financement.emploi.gov.tn/ .