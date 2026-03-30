المهندس في معهد الرصد الجوي صبحي بن احمد " أمطارٌ غزيرة وثلوجٌ منتظرة"
قال المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن احمد أن البلاد ستشهد منخفضٌا جويا هذا الأسبوع مضيفا "أمطارٌ غزيرة وثلوجٌ منتظرة".
وأضاف " المنخفض الجوي يأتينا من إيطاليا وبالتالي فان الحرارة ستنخفض وستكون الرياح قوية والامواج مرتفعة إضافة لنزول البرد والثبوج خاصة في المرتفعات".
وتابع " سيعود الدفئ لبلادنا يوم الجمعة بعد أيام من الامطار الكثيفة والرياح".
