المهندس في معهد الرصد الجوي صبحي بن احمد " أمطارٌ غزيرة وثلوجٌ منتظرة"

قال المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن احمد أن البلاد ستشهد منخفضٌا جويا هذا الأسبوع مضيفا "أمطارٌ غزيرة وثلوجٌ منتظرة".وأضاف " المنخفض الجوي يأتينا من إيطاليا وبالتالي فان الحرارة ستنخفض وستكون الرياح قوية والامواج مرتفعة إضافة لنزول البرد والثبوج خاصة في المرتفعات".وتابع " سيعود الدفئ لبلادنا يوم الجمعة بعد أيام من الامطار الكثيفة والرياح".