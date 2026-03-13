أورنج تونس تواصل الابتكار وتطلق خدمتها الجديدة للإنترنات عبر الأقمار الصناعية Orange Satellite لتعزيز الاتصال في المناطق المعزولة

بلاغ صحفي -

في إطار سعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات لحرفائها، تطلق أورنج تونس خدمتها الجديدة للإنترنات عبر الأقمار الصناعية Orange Satellite، لتصبح بذلك أوّل مشغل اتصالات في تونس يوفر حلاً مبتكرًا للاتصال بالإنترنات في المناطق المعزولة التي تعاني من محدودية أو انعدام البنية التحتية الأرضية للاتصالات بسرعة تصل إلى 100 ميغابت في الثانية.وتعتمد خدمة Orange Satellite على أحدث جيل من تكنولوجيا الأقمار الصناعية التي توفّرها شركة Eutelsat، ما يضمن تغطية كاملة تشمل كامل تراب الجمهورية. وتتميّز هذه التكنولوجيا عالية السعة بتقديم أداء متطور مقارنة بالأجيال السابقة من خلال عرض نطاق أكبر واستقرار أفضل للإشارة، وسرعات اتصال محسّنة بشكل ملحوظ حتى في أكثر المناطق بُعدًا.كما توفر أورنج تونس عبر هذه الخدمة عرضين مختلفين بسرعات تصل إلى 100 ميغابت في الثانية لتلبية احتياجات الاتصال المتنوعة لحرفائها، مع التركيز على المهنيين والمؤسسات والشركات في المناطق المعزولة حيث يُعدّ الاتصال الموثوق بالإنترنات عاملاً أساسياً لدعم نشاطهم وتعزيز أعمالهم.من خلال إطلاق خدمة Orange Satellite، تؤكد أورنج تونس ريادتها في مجال الابتكار الرقمي، وتجدّد التزامها بدعم الإدماج الرقمي وتقليص الفجوة الرقميّة عبر إتاحة الإنترنات عالي التدفق لأكبر عدد ممكن من المستخدمين في مختلف أنحاء البلاد.