مبادرة تشريعية تقترح استرجاع 50% من معاليم خدمات التأشيرة في حال رفض الطلب

أعلن النائب، عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن إطلاق مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلىلفائدة المواطن التونسي في صورة رفض ملفه.وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد شكاوى المواطنين منالمرتبطة بإجراءات طلب التأشيرات عبر الشركات الوسيطة، حيث يتحمّل المواطن تكاليف خدمات إدارية لا يتم استرجاع أي جزء منها في حال رفض الطلب. وتشير معطيات متداولة إلى أنبالنسبة للتونسيين، ما يؤدي إلى خسائر مالية معتبرة لآلاف المتقدمين.وتهدف المبادرة، وفق ما أفاد به صاحبها، إلىفي التعامل مع طلبات التأشيرات، من خلال جملة من الإجراءات، أبرزها:* إقرار مبدأالتي تتقاضاها الشركات الوسيطة عند رفض الطلب.* تكريسعبر التمييز الواضح بين الرسوم القنصلية والمعاليم الإدارية للشركات الوسيطة.* تنظيم نشاطداخل تونس وتعزيز آليات الرقابة على خدماتها.* حماية المواطن منفي هذا القطاع.وأكدت المبادرة أن، غير أن الخدمات الإدارية المقدمة داخل التراب التونسي يجب أن تخضع لمبادئ الشفافية والإنصاف واحترام حقوق المواطن كمستهلك.ويرى صاحب المبادرة أن اعتماد آلية استرجاع جزء من المعاليم في حالة الرفض من شأنهعلى المواطنين وإعادة التوازن إلى منظومة خدمات التأشيرات، التي أصبحت تمثل هاجساً مالياً واجتماعياً لعدد هام من التونسيين.ودعا النائب مروان زيّان مختلفإلى دعم هذا التوجه الإصلاحي، بهدف تعزيزفي الخدمات المقدمة للمواطن.