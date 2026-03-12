تأجيل محاكمة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم و4 متهمين
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل محاكمة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وأربعة متهمين آخرين إلى جلسة يوم 2 أفريل المقبل.
وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي مرتبطة بملف اقتناء أزياء لفائدة أحد الفرق الرياضية.
يُذكر أن وديع الجريء محال بحالة سراح في إطار هذه القضية.
