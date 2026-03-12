Babnet   Latest update 21:28 Tunis

تأجيل محاكمة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم و4 متهمين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/636528ac597ea2.18428591_ejmfophnqkilg.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 20:54 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل محاكمة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وأربعة متهمين آخرين إلى جلسة يوم 2 أفريل المقبل.

وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي مرتبطة بملف اقتناء أزياء لفائدة أحد الفرق الرياضية.


يُذكر أن وديع الجريء محال بحالة سراح في إطار هذه القضية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325317

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
14° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-9
18°-9
20°-8
15°-8
13°-5
  • Avoirs en devises 25345,7
  • (12/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39771 DT
  • (12/03)
  • 1 $ = 2,92782 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>