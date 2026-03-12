الزهروني: إيقاف عنصر إجرامي خطير محل أكثر من 70 منشور تفتيش
تمكّن أعوان فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني من محاصرة وإيقاف عنصر إجرامي خطير، صادر في شأنه أكثر من 70 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية، وذلك من أجل ترويج المخدرات والتورّط في قضايا حق عام.
وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمظنون فيه، مع مواصلة الأبحاث والتحريات للكشف عن بقية ملابسات الملفات المنسوبة إليه.
