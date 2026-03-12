المروج 6: العثور على فتاة مصابة بكسور خطيرة ونقلها إلى المستشفى
تم مساء اليوم العثور على فتاة تعرّضت لكسور على مستوى الساقين واليد، وذلك بالقرب من إحدى العمارات بمنطقة المروج السادس.
وقد تولّى أعوان الحماية المدنية نقلها على جناح السرعة إلى مستشفى الإصابات والحروق البليغة ببن عروس لتلقي الإسعافات اللازمة.
وتم في الأثناء فتح بحث أمني للكشف عن ظروف وملابسات الحادثة، في حين تفيد المعطيات الأولية بأن الحالة الصحية للفتاة حرجة، وهي في العقد الثالث من عمرها.
