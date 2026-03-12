Babnet   Latest update 12:07 Tunis

حجز ملف قضية سعدية مصباح للنظر في مطلب الإفراج وتحديد موعد الجلسة المقبلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/664e317021fa94.82256534_lkenmoqfpgjih.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 11:03
      
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حجز ملف القضية المرفوعة ضد رئيسة جمعية «منامتي» سعدية مصباح إثر جلسة اليوم، وذلك للنظر في مطلب الإفراج عنها وتحديد موعد الجلسة القادمة.

ومثلت سعدية مصباح، بحالة إيقاف، صحبة عدد من أعضاء الجمعية أمام هيئة الدائرة الجنائية، لمحاكمتهم في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بملف المهاجرين الأفارقة في تونس وبكيفية تسيير الجمعية.


وخلال الجلسة، تولى فريق الدفاع الترافع بخصوص المسائل الشكلية المرتبطة بلائحة الاتهام وظروف الإيقاف، قبل أن تقرر المحكمة حجز الملف إثر الجلسة لاتخاذ قرارها بشأن مطلب الإفراج وتعيين موعد لاحق لمواصلة النظر في القضية.



وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال شؤون اللاجئين والأجانب، من بينها جمعية «منامتي»، وذلك للاشتباه في شبهات تتعلق بتبييض الأموال والفساد المالي.

وتقرر في هذا الإطار تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة لكشف ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات.
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
