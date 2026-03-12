تقارير إسرائيلية تزعم تدمير منظومة دفاع جوي صينية في إيران

وكالات -

أفادت منصةالإخبارية الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي دمّر منظومة دفاع جوي صينية من طرازداخل إيران، في إطار الهجمات التي نُفذت خلال التصعيد العسكري الأخير.ووفق المزاعم الواردة في التقارير العبرية، فإن بطاريات الدفاع الجوي التي نُشرت لحماية منشآت استراتيجية، من بينها منشآت نووية مثل، لم تتمكن من اعتراض الصواريخ والطائرات خلال موجة الضربات التي بدأت يوم. كما تحدثت مصادر عسكرية إسرائيلية عن تدميرفي الساعات الأولى للهجوم.في المقابل، تنفيرسمياً تزويد إيران بهذه المنظومات، رغم تقارير سابقة تحدثت عن اتفاقيات تسليح محتملة مقابل النفط. وتشير تحليلات إسرائيلية إلى أن الطائرات المستخدمة في الهجمات، من بينها، اعتمدت على تقنيات تشويش متقدمة عطّلت الرادارات المرتبطة بالمنظومة.وتتحدث تقديرات إسرائيلية عن أن نسخة التصدير منقد تواجه صعوبات في التعامل مع الأهداف الشبحية أو المناورات الحادة، إضافة إلى ضعف التنسيق بين الأنظمة الدفاعية المختلفة في إيران، سواء الروسية أو الصينية أو المحلية.وفي سياق متصل، أشارت تقارير عبرية إلى أن هذه المنظومة يمتلكها أيضاً، الذي نشر بطاريات منها فيضمن منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم أنظمة روسية وغربية ورادارات متقدمة.وتبلغ قدرات منظومة، وفق البيانات المتداولة، مدى يصل إلىوارتفاع اعتراض يصل إلى، مع اعتمادها على راداراتوقدرة كل منصة إطلاق على حملمخصصة لاعتراض الطائرات والصواريخ الجوالة والباليستية قصيرة المدى.