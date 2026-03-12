تقارير إسرائيلية تزعم تدمير منظومة دفاع جوي صينية في إيران
وكالات - أفادت منصة "ناتسيف نت" الإخبارية الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي دمّر منظومة دفاع جوي صينية من طراز HQ-9B داخل إيران، في إطار الهجمات التي نُفذت خلال التصعيد العسكري الأخير.
ووفق المزاعم الواردة في التقارير العبرية، فإن بطاريات الدفاع الجوي التي نُشرت لحماية منشآت استراتيجية، من بينها منشآت نووية مثل ناتانز وفوردو، لم تتمكن من اعتراض الصواريخ والطائرات خلال موجة الضربات التي بدأت يوم 28 فيفري 2026. كما تحدثت مصادر عسكرية إسرائيلية عن تدمير ثلاث بطاريات على الأقل في الساعات الأولى للهجوم.
في المقابل، تنفي الصين رسمياً تزويد إيران بهذه المنظومات، رغم تقارير سابقة تحدثت عن اتفاقيات تسليح محتملة مقابل النفط. وتشير تحليلات إسرائيلية إلى أن الطائرات المستخدمة في الهجمات، من بينها F-35، اعتمدت على تقنيات تشويش متقدمة عطّلت الرادارات المرتبطة بالمنظومة.
وتتحدث تقديرات إسرائيلية عن أن نسخة التصدير من HQ-9B قد تواجه صعوبات في التعامل مع الأهداف الشبحية أو المناورات الحادة، إضافة إلى ضعف التنسيق بين الأنظمة الدفاعية المختلفة في إيران، سواء الروسية أو الصينية أو المحلية.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير عبرية إلى أن هذه المنظومة يمتلكها أيضاً الجيش المصري، الذي نشر بطاريات منها في شبه جزيرة سيناء ضمن منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم أنظمة روسية وغربية ورادارات متقدمة.
وتبلغ قدرات منظومة HQ-9B، وفق البيانات المتداولة، مدى يصل إلى 200-300 كيلومتر وارتفاع اعتراض يصل إلى 27-30 كيلومتراً، مع اعتمادها على رادارات AESA وقدرة كل منصة إطلاق على حمل 8 صواريخ مخصصة لاعتراض الطائرات والصواريخ الجوالة والباليستية قصيرة المدى.
