20 سنة سجناً لشاب أضرم النار في منزل صديقه بالبحر الأزرق

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بـتونس بالسجن لمدةفي حق شاب أضرم النار في منزل صديقه بجهة البحر الأزرق، إثر خلاف مالي نشب بينهما.وتفيد المعطيات بأن الحادثة جاءت على خلفية نزاع مالي، قبل أن يُقدم المتهم على إضرام النار في منزل المتضرر.وقد تفطن الجيران لألسنة اللهب، وتمكنوا من التدخل وإنقاذ عائلة الشاب، مما حال دون وقوع خسائر بشرية، في حين خلّف الحريق أضراراً مادية بالمسكن.