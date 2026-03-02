Babnet   Latest update 14:29 Tunis

هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية تدرس انجاز بوابة خاصة بها وتطوير هياكل الحوكمة والادارة صلبها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a572fef1d0b7.11914937_pjkmifnlhgqeo.jpg>
Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 13:43
      
تدارست الجلسة العامة العادية لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونية المنعقدة يوم السبت 28 فيفري 2026 ، مشروع انجاز بوابة خاصة بها وتطوير هياكل الحوكمة صلبها

وكانت الجلسة، مناسبة صادق خلالها الاعضاء بالاجماع على التقارير الأدبية والمالية والقوائم المحاسبية الخاصة لسنة 2025، كما اعتمدت الميزانية التقديرية لسنة 2026


وأفادت الهيئة في بلاغ لها، أن النقاشات تركزت حول متابعة المشاريع الهيكلية الكبرى، وفي مقدمتها "بوابة" الهيئة portail de l'OECT، وتطوير هياكل الحوكمة والادارة، اضافة الى رقمنة منظومة التصرف في جدول الهيئة ومتابعة مراحل التربص والتكوين المستمر للاعضاء


كما استعرض المشاركون في الجلسة العامة جملة من المسائل المهنية الراهنة، لا سيما المخاطر المرتبطة بالممارسة المهنية وسبل التصدي لها، مؤكدين على ضرورة الدفاع عن مصالح القطاع وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية

وعلى الصعيد الوطني والدولي، شدد المشاركون على أهمية دور الخبير المحاسب كشريك استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المصلحة العامة، مع العمل على تعزيز اشعاع المهنة في المحافل الدولية كطرف فاعل وموثوق في المنظومة المالية والرقابية

رصد
Babnet

