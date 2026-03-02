هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية تدرس انجاز بوابة خاصة بها وتطوير هياكل الحوكمة والادارة صلبها

تدارست الجلسة العامة العادية لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونية المنعقدة يوم السبت 28 فيفري 2026 ، مشروع انجاز بوابة خاصة بها وتطوير هياكل الحوكمة صلبهاوكانت الجلسة، مناسبة صادق خلالها الاعضاء بالاجماع على التقارير الأدبية والمالية والقوائم المحاسبية الخاصة لسنة 2025، كما اعتمدت الميزانية التقديرية لسنة 2026وأفادت الهيئة في بلاغ لها، أن النقاشات تركزت حول متابعة المشاريع الهيكلية الكبرى، وفي مقدمتها "بوابة" الهيئة portail de l'OECT، وتطوير هياكل الحوكمة والادارة، اضافة الى رقمنة منظومة التصرف في جدول الهيئة ومتابعة مراحل التربص والتكوين المستمر للاعضاءكما استعرض المشاركون في الجلسة العامة جملة من المسائل المهنية الراهنة، لا سيما المخاطر المرتبطة بالممارسة المهنية وسبل التصدي لها، مؤكدين على ضرورة الدفاع عن مصالح القطاع وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع المعايير الدوليةوعلى الصعيد الوطني والدولي، شدد المشاركون على أهمية دور الخبير المحاسب كشريك استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المصلحة العامة، مع العمل على تعزيز اشعاع المهنة في المحافل الدولية كطرف فاعل وموثوق في المنظومة المالية والرقابيةرصد