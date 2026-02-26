Babnet   Latest update 21:12 Tunis

الاحتفاظ بمغني راب وثلاثة أشخاص من أجل حيازة مادة مخدرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fc2129c87fe91.84890560_khpqmnjieflgo.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 20:52 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالاحتفاظ بمغني راب وثلاثة أشخاص آخرين، وذلك من أجل حيازة مادة مخدرة.

وتفيد معطيات الملف بأن رئيس فرقة الشرطة العدلية بالعمران وأعوانه تمكنوا، إثر دورية أمنية بجهة حي الانطلاقة، من ضبط أربعة أشخاص على متن سيارة، من بينهم مغني راب معروف، وبحوزتهم مادة مخدرة.


وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، في انتظار استكمال الأبحاث وعرضهم على أنظار القضاء.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324341

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet23°
16° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-10
23°-11
22°-11
21°-11
20°-12
  • Avoirs en devises 25399,1
  • (26/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37496 DT
  • (26/02)
  • 1 $ = 2,88387 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/02)     1338,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/02)   27562 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>