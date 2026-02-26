الاحتفاظ بمغني راب وثلاثة أشخاص من أجل حيازة مادة مخدرة
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالاحتفاظ بمغني راب وثلاثة أشخاص آخرين، وذلك من أجل حيازة مادة مخدرة.
وتفيد معطيات الملف بأن رئيس فرقة الشرطة العدلية بالعمران وأعوانه تمكنوا، إثر دورية أمنية بجهة حي الانطلاقة، من ضبط أربعة أشخاص على متن سيارة، من بينهم مغني راب معروف، وبحوزتهم مادة مخدرة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، في انتظار استكمال الأبحاث وعرضهم على أنظار القضاء.
