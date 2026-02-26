وزيرة الماليّة تستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a0bd775cca99.23454185_hmfgejpqikonl.jpg>

استقبلت وزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي، صباح اليوم الخميس، بمقرّ الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، بيل بزّي .

وحسب بلاغ للوزارة، تناول اللقاء أهمّ ملامح الشّراكة والتّعاون المالي والفنّي القائم بين البلدين والحرص المشترك على مواصلة العمل من أجل فتح آفاق أرحب لفرص استثمار وشراكة واعدة.

وكان اللّقاء مناسبة للتأكيد على عمق الروابط التاريخيّة القائمة بين البلدين الصديقين وأهميّة تطويرها.