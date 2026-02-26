رفض الإفراج عن رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الخميس، رفض مطلب الإفراج عن رئيسة جمعيةسعدية مصباح.كما أقرت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة، وذلك في إطار التتبعات المتعلقة بشبهات تحوم حول تسيير الجمعية.ويشمل الملف متهمين آخرين إلى جانب رئيسة الجمعية، في انتظار مواصلة الإجراءات القضائية خلال الجلسة القادمة.