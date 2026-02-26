أكثر من 30 حادثًا و10 قتلى في الأيام الأولى من رمضان: تحذيرات من ذروة الخطر قبل الإفطار والسحور

الدراجات النارية في صدارة الضحايا



الإرهاق ونقص التركيز عاملان حاسمان



منظومة متكاملة... لا حلول جزئية



دعوة إلى تغيير السلوك قبل التشريعات



سجّلت الأيام الأربعة الأولى من شهر رمضان أكثر منخلّفت، في حصيلة وُصفت بالمفزعة، وسط دعوات إلى اعتماد مقاربة جديدة للحد من النزيف المتواصل على الطرقات.وفي تدخل إذاعي، أكّد، الخبير الدولي في السلامة المرورية وعضو جمعية سفراء السلامة المرورية، أن الأرقام تمثل “مؤشرات خطيرة” تستوجب قراءة علمية للظاهرة، مشيرًا إلى أن فترات الذروة الأخطر خلال رمضان تكون عادةوكذلكوأوضح بن حسونة أن نسبة هامة من ضحايا حوادث المرور تعود إلى مستعملي، التي تمثل فئة “هشة” تفتقر للحماية الكافية، لافتًا إلى أن عديد السائقين لا يلتزمون بارتداء الخوذة أو باحترام السرعة القانونية.وبيّن أن بعض الدراجات الصغيرة تتجاوز سرعاتها المسموح بها بكثير، في ظل ضعف الرقابة وعدم توفر معطيات دقيقة حول عددها الفعلي، وهو ما يزيد من صعوبة الإحاطة بالظاهرة.وأشار الخبير إلى أنخلال الصيام، خاصة في نهاية اليوم، تمثل عوامل مباشرة في ارتفاع نسبة الحوادث الخطيرة خلال رمضان.وأكد أن كثيرًا من السائقين يتخذون قرارات متسرعة في الدقائق الأخيرة قبل الإفطار أو السحور، بدافع الرغبة في الوصول بسرعة، ما يرفع منسوب المخاطر بشكل كبير.وشدد بن حسونة على أن معالجة الظاهرة تتطلببين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ترتكز على:خاصة فيما يتعلق بالسرعة واحترام الإشارات الضوئية* تعزيز المراقبة الميدانية* تكثيف حملات التوعية والتحسيس* مراجعة بعض نصوص مجلة الطرقاتكما أشار إلى أهمية مشروع، باعتباره آلية أثبتت نجاعتها في عديد الدول، موضحًا أن الاكتفاء بالخطايا المالية لم يعد رادعًا كافيًا.وختم الخبير بالتأكيد على أن إنقاذ الأرواح يبدأ بتغيير السلوكيات الفردية، داعيًا السائقين إلى التريث، خاصة في الفترات الحساسة من اليوم، وتغليب السلامة على عامل السرعة، مذكّرًا بأن “الوصول متأخرًا أفضل من عدم الوصول”.