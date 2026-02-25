رضا الشكندالي: قانونان غير مدروسين وراء انفلات الكتلة النقدية وتراجع السيولة

اعتبر أستاذ الاقتصاد، رضا الشكندالي، أن صدور قانونين «غير مدروسين» كانا سببا رئيسيا فيوانتعاش التداول نقدا خارج الأطر المنظمة، مشيرا إلى أن حجم الأموال المتداولة نقدا بلغ مستوى وصفه بـ«الخيالي» قدره(نحو 9.62 مليار دولار).وأوضح الشكندالي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع «فايسبوك»، أن الأمر يتعلق بـ، إضافة إلى، معتبرا أن هذه الإجراءات ساهمت في توسيع نطاق التعامل خارج المنظومة البنكية.وأشار إلى أن، في ظل ما يفرزه تنامي التداول النقدي من صعوبات في التتبع الجبائي والمالي.كما حذّر من أنمن شأنه أن يقلّص دورها الأساسي في تمويل الاقتصاد، ولا سيما في ما يتعلق بإقراض القطاع الخاص، بما قد ينعكس سلبا على الاستثمار والنمو.وختم الشكندالي تدوينته بالدعوة إلى، محذّرا من تداعيات استمرار العمل بإجراءات غير مدروسة قد تعمّق الاختلالات وتدفع الاقتصاد إلى مزيد من التراجع.