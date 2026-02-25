كاتب عام الجامعة العامة للنقل وأعضاء بالنقابة أمام دائرة الفساد المالي
نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي شملت الأبحاث فيه كاتب عام الجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي و6 متهمين آخرين من بينهم أعضاء بالجامعة المذكورة.
وقررت هيئة الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة مارس المقبل، لمواصلة استكمال الإجراءات.
ويُذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة وجيه الزيدي وعدد من أعضاء نقابة النقل على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وقررت هيئة الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة مارس المقبل، لمواصلة استكمال الإجراءات.
ويُذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة وجيه الزيدي وعدد من أعضاء نقابة النقل على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324241