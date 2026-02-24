تضاعف ثلاث مرات خلال 15 سنة: قراءة في تطوّر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في تونس مع أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي

الناتج المحلي الإجمالي: تضاعف اسمي بثلاث مرات



شهد برنامج أكسبريسو على إذاعة أكسبريس أف أم مداخلة لأستاذ الاقتصادخصّصها لتحليل تطوّر المؤشرات الاقتصادية في تونس خلال الفترة الممتدة بين، وذلك على خلفية نقاش أثارته تقارير دولية اعتبرت سنةمحطة حاسمة للاقتصاد التونسي.أبرز الشكندالي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) ارتفع من حواليسنةإلى نحوسنة، أي ما يقاربخلالغير أن هذا التطور، وفق تحليله، لا يعكس بالضرورة نمواً حقيقياً في الثروة الوطنية، باعتبار أن جزءاً مهماً من هذا الارتفاع يُعزى إلى التضخم.ففي حين استقر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال السنوات الأخيرة في حدود(باستثناء سنوات استثنائية)، ارتفع معدل التضخم من حواليسنةإلى معدلات تراوحت بينخلال الفترةوهو ما يكشف، حسب تقديره، عن فجوة واضحة بين النمو الاسمي والنمو الحقيقي.سجّلت ميزانية الدولة ارتفاعاً منسنةإلى حواليسنة، أي أكثر منخلال الفترة نفسها.وبلغت نسبة الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي حواليسنة، مقابل نحوسنةويرى الشكندالي أن هذا التوسع يعكس تمدّد دور الدولة داخل الاقتصاد دون أن يكون مصحوباً بزيادة موازية في النمو الحقيقي أو الإنتاجية.ارتفع الدين العمومي من حواليسنةإلى نحوسنة، أي ما يعادل قرابةكما ارتفعت خدمة الدين (تسديد أصل الدين والفوائد) منإلى حواليخلال الفترة نفسها، لتصبح من أكبر بنود الإنفاق، متقدمة على نفقات الدعم ومنافسة لكتلة الأجور.واعتبر أن هذا التطور يعكس اعتماداً متزايداً على الاقتراض كآلية هيكلية لتمويل الميزانية، بدل أن يكون أداة ظرفية.تضاعفت الموارد الجبائية منسنةإلى نحوسنةوأشار الشكندالي إلى أن هذا الارتفاع لم يكن نتيجة توسّع القاعدة الاقتصادية بقدر ما ارتبط بزيادة الضغط الجبائي، خاصة عبر الأداءات غير المباشرة، التي تنعكس مباشرة على الأسعار وتؤثر في القدرة الشرائية.كما اعتبر أن التضخم أصبح بمثابة “ضريبة غير معلنة”، تؤثر بشكل خاص على أصحاب الدخل الثابت.في قراءته لتقرير صادر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول القدرة الشرائية، أشار إلى أن:* نسبة الادخار الوطني تراجعت منسنةإلىسنة* ادخار الأسر انخفض منإلىخلال الفترة نفسها.* قروض الاستهلاك ارتفعت بنسبةكما بيّن أن حصة الغذاء من نفقات الأسر بلغت حوالي، وهو مؤشر يُستخدم تقليدياً لقياس مستوى العيش.ووفق التقديرات المقدمة، فإن الدخل الشهري الصافي اللازم لأسرة متوسطة (أب وأم وطفلان) لضمان مستوى عيش لائق دون اللجوء إلى الاستدانة يُقدّر بيناعتبر رضا الشكندالي أن الاقتصاد التونسي انتقل خلال السنوات الـالماضية إلى نموذج مالي يتسم بـ:* نمو اسمي يفوق النمو الحقيقي.* ميزانية دولة متضخمة.* اعتماد متزايد على الجباية والدين.* تراجع نسبي في نفقات التنمية مقارنة بحجم الاقتراض.وأشار إلى أن الإشكال لا يتعلق بندرة الموارد بقدر ما يرتبط، وفق تقديره، بأولويات التوظيف وهيكلة النفقات، مؤكداً أن تحسين الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في، يمكن أن يخفف الضغط على الأسر ويحسّن قدرتها الشرائية دون اللجوء إلى حلول ظرفية.