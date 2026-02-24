السوق الموازي :30 بالمائة من السيارات خارج الإطار القانوني !!!

30% من السوق خارج المنظومة المنظّمة



نظام الكوتا وحدود العرض



الضغط الجبائي وكلفة السيارة



امتياز “FCR” بين الإطار القانوني والاستغلال التجاري



السياسات البيئية وتجديد الأسطول



انعكاسات مالية



ملف تركيب السيارات محليًا



شهد برنامجعلى إذاعة إكسبراس نقاشًا حول واقع سوق السيارات في تونس، في ظل توسّع السوق الموازية وتأثيرها على الوكلاء الرسميين وعلى هيكلة القطاع.وفي هذا السياق، قدّم، رئيس غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات، جملة من المعطيات الرقمية والقراءات المتعلقة بتطور السوق خلال سنةأفاد دباش أن إجمالي تسجيلات السيارات خلال سنةبلغ حوالي، من بينها أكثر منتم تسجيلها ضمن ما يُعرف بالسوق الموازية، أي ما يعادل قرابةمن إجمالي السوق.وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الوكلاء الرسميين، وعددهم، تولّوا بيع أقل منخلال الفترة نفسها.كما أظهرت أرقام شهر جانفي ارتفاعًا في نسق تسجيل السيارات ضمن السوق الموازية، حيث تم تسجيل نحوخلال شهر واحد، بزيادة تناهزمقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.أرجع رئيس الغرفة جزءًا من هذا التوسع إلى نظامالمعتمد، والمحدد في حدودبالنسبة للوكلاء، معتبرًا أن محدودية العرض الرسمي مقابل وجود طلب فعلي في السوق تفتح المجال أمام تنامي المسالك غير المنظمة.وأشار إلى أن أكثر منمن الأسطول الوطني يتجاوز عمره، وهو ما يطرح إشكالية تجديد الحظيرة، سواء لدى الخواص أو في قطاع سيارات الأجرة والنقل العمومي.أوضح دباش أن الأداءات والرسوم الديوانية تمثل قرابةمن سعر السيارة عند البيع، مضيفًا أن الشركات الناشطة في القطاع تخضع لضريبة تصل إلى، إلى جانب التزامات تنظيمية تتعلق بشروط كراس الشروط، من بينها توفير خدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، وشبكة توزيع وطنية.وأشار كذلك إلى أن إدخال طراز جديد إلى السوق يمر عبر مسار إداري وفني متعدد المراحل، في حين تدخل سيارات السوق الموازية عبر مسالك أقل تعقيدًا.أكد رئيس الغرفة أن الامتياز الجبائي الممنوح للتونسيين المقيمين بالخارج () يندرج ضمن إطار قانوني مشروع، غير أن الإشكال، وفق تعبيره، يكمن في تحوّل بعض الحالات إلى نشاط تجاري غير منظّم يستفيد من الامتيازات الجبائية خارج مقاصدها الأصلية.لفت دباش إلى أن تشجيع الدولة لاقتناء السيارات الكهربائية والهجينة يتطلب انسجامًا في السياسات، معتبرًا أن دخول سيارات مستعملة يتجاوز عمرهاقد لا ينسجم مع أهداف الحد من التلوث وتقليص الاستهلاك الطاقي.وأشار إلى أن تقديرات الغرفة تفيد بأن الاقتصاد الموازي في قطاع السيارات قد يحرم الدولة من مداخيل جبائية تُقدّر بحوالي، وفق الأرقام المتداولة في القطاع.وفي ما يتعلق بتركيب السيارات في تونس، أوضح دباش أن تجارب سابقة لم تدم بسبب ما وصفه بارتفاع الكلفة الجبائية، داعيًا إلى مراجعة بعض الآليات بهدف دعم الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة في هذا المجال، خاصة في ظل وجود قاعدة صناعية ناشطة في مكونات السيارات.