قرار قضائي بالنقض والإحالة في حق رجل الأعمال العياشي زمال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67815428e7a353.53528638_hknmpflqoigej.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 19:31
      
قررت محكمة التعقيب الحكم بالنقض والاحالة بخصوص 8 أحكام سجنية صادرة في حق المرشح الرئاسي السابق للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال.

وللاشارة فأن المرشح الرئاسي السابق العياشي الزمال صدرت في حقه عدة أحكام سجنية عن محاكم تونس وجندوبة والقيروان وسليانة تعلقت جميعها بشبهات افتعال أو تدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.


وتولى فريق الدفاع عن الزمال الطعن بالتعقيب ضد عدد من الأحكام السجنية الصادرة في حق منوبهم، ونظرت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب في الطعون المرفوعة لديها لتقرر النقض والاحالة بخصوص ثمانية أحكام سجنية وإرجاع ملفاتها الى محكمة الاستئناف بتونس لاعادة النظر فيها بواسطة هيئة مغايرة.
