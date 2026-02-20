Babnet   Latest update 11:14 Tunis

اليوم نزول جمرة الهواء حسب التقويم الفلاحي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c6d0948015d69.60001691_jilpohnekfmqg.jpg width=100 align=left border=0>
يتزامن نزول جمرة الهواء مع تاريخ 20 فيفري من كل سنة، وتتواصل إلى غاية 26 من الشهر ذاته، حيث يبدأ الهواء البارد في التلاشي تدريجيًا ليصبح أكثر دفئًا نسبيًا.

ويرتبط نزول جمرة الهواء عادة بهبوب رياح قوية قد تكون عاتية أحيانًا، قبل أن تليها جمرة الماء التي تتزامن يوم 27 فيفري من كل سنة، وتمتاز بأمطار يُقال إنها تكون غزيرة ودافئة نسبيًا وفق الموروث الشعبي المرتبط بالتقويم العربي.



طقس اليوم

تهب الرياح اليوم الجمعة شمالية غربية قوية بالشمال والوسط، ومعتدلة إلى قوية نسبيًا ببقية الجهات، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي.

ويتميز الوضع الجوي بسحب أحيانًا كثيفة بالشمال، مع بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية، وسحب عابرة ببقية الجهات.

ويكون البحر هائجًا إلى شديد الهيجان بالشمال، وشديد الاضطراب إلى محليًا هائج بالسواحل الشرقية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و16 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 17 و21 درجة ببقية الجهات.
الجمعة 20 فيفري 2026 | 2 رمضان 1447
