اليوم نزول جمرة الهواء حسب التقويم الفلاحي

طقس اليوم





يتزامن نزولمع تاريخ 20 فيفري من كل سنة، وتتواصل إلى غاية 26 من الشهر ذاته، حيث يبدأ الهواء البارد في التلاشي تدريجيًا ليصبح أكثر دفئًا نسبيًا.ويرتبط نزول جمرة الهواء عادة بهبوب رياح قوية قد تكون عاتية أحيانًا، قبل أن تليهاالتي تتزامن يوم 27 فيفري من كل سنة، وتمتاز بأمطار يُقال إنها تكون غزيرة ودافئة نسبيًا وفق الموروث الشعبي المرتبط بالتقويم العربي.تهب الرياح اليوم الجمعة شمالية غربية قوية بالشمال والوسط، ومعتدلة إلى قوية نسبيًا ببقية الجهات، وفق ما أفاد بهويتميز الوضع الجوي بسحب أحيانًا كثيفة بالشمال، مع بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية، وسحب عابرة ببقية الجهات.ويكون البحر هائجًا إلى شديد الهيجان بالشمال، وشديد الاضطراب إلى محليًا هائج بالسواحل الشرقية.وتتراوح درجات الحرارة القصوى بينبالشمال والمرتفعات، وبينببقية الجهات.