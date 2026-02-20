Babnet   Latest update 14:19 Tunis

الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعتزم تنفيذ عمليات تأهيل حرفي بفضاءات الابتكار في عدد من ولايات الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667c6e18a88776.97334386_igfnkpmjehqlo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 13:26
      
يعتزم، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، تنفيذ عمليات تأهيل حرفي بفضاءات الإبتكار بكل من ولايات المهدية والقصرين وقابس وقفصة ومنوبة ونابل.

ودعا الديوان، في بلاغ نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الحرفيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ويستأنسون في أنفسهم القدرة الفنية والبيداغوجية على تأمين هذه الدورات الى الاتصال بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية مرجع النظر لايداع ملفات ترشحهم في أجل أقصاه يوم 16 مارس 2026.


وسيتم النظر في هذه الترشحات من قبل لجنة فنية مركزية تحدث للغرض، وفق ذات المصدر.


وتنتظم عمليات التأهيل الحرفي بالشراكة مع الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل وبدعم من برنامج تونس الإبداعية.
الجمعة 20 فيفري 2026 | 2 رمضان 1447
