العاصمة: 20 سنة سجناً لمروّج مخدرات حوّل وجهة تلميذة واحتجزها واعتدى عليها

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدةفي حق مروّج مخدرات بالعاصمة، بعد إدانته بتحويل وجهة تلميذة واحتجازها داخل مستودع، قبل أن يعمد إلى اغتصابها تحت العنف.وتفيد المعطيات بأن المتهم أقدم على استدراج الضحية واحتجازها، ثم الاعتداء عليها، قبل أن يتم إيقافه وإحالته على أنظار القضاء.وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم بما نُسب إليه، مبيّناً أنه كان تحت تأثير المخدرات وقت ارتكاب الأفعال.