عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6927463a8325f5.12888246_jfqplonihkegm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 11:15
      
أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي لست ولايات اليوم الأحد، في إطار خريطة اليقظة الخاصة بمتابعة التقلبات الجوية. وتشمل درجة الإنذار المرتفعة ولايات بنزرت، جندوبة، باجة، زغوان، سليانة والقصرين، مع توقع هبوب رياح قوية جدا قد تبلغ سرعتها القصوى بين 90 و100 كلم/س، مع إمكانية تجاوزها محليا إلى حدود 105 أو 110 كلم/س.

وأوضح الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ عامر بحبة أن اللون البرتقالي يندرج ضمن منظومة تحذير معتمدة دوليا، ويعني درجة إنذار مرتفعة تسبق اللون الأحمر الذي يمثل أقصى درجات الخطر، فيما يشير اللون الأصفر إلى تحذير متوسط، والأخضر إلى وضع جوي عادي.


رياح عاتية في الشمال والمرتفعات الغربية

التحذير يهم خاصة الشمال الغربي والمرتفعات الغربية، حيث يتوقع تسجيل أقوى الهبات، غير أن تأثير الرياح لن يقتصر على الولايات المصنفة بالبرتقالي، باعتبار أن الظواهر الجوية لا تعترف بالحدود الإدارية، ما يعني إمكانية تسجيل رياح قوية أيضا بالمناطق المجاورة.


وتم تصنيف بقية ولايات الشمال والوسط تقريبا ضمن اللون الأصفر، مع إمكانية بلوغ سرعة الرياح 60 إلى 70 كلم/س، في حين تبقى ولايات الجنوب ضمن اللون الأخضر دون مؤشرات على رياح شديدة.

دعوة إلى الحيطة والحذر

التحذيرات تركز أساسا على الرياح أكثر من الأمطار، وهو ما يفرض الحذر قرب:

* الأعمدة الكهربائية خاصة القديمة
* الأشجار والأغصان المتداعية
* الجدران المتصدعة والمباني المهجورة
* اللافتات الإشهارية والهياكل الخفيفة

كما يُنصح مستعملو الطريق بتوخي اليقظة والانتباه لأي أجسام قد تسقط أو تتطاير بفعل الرياح القوية.

استمرار الاضطرابات

من المنتظر أن تتقلص سرعة الرياح تدريجيا بداية من الليلة، غير أن الأجواء ستظل مضطربة نسبيا خلال الأيام القادمة، مع بقاء البحر شديد الاضطراب إلى هائج خاصة بالشمال والشرق.

أمطار هامة خلال اليومين الماضيين

سُجلت خلال الساعات الماضية كميات طيبة من الأمطار بعدد من ولايات الشمال الغربي، حيث بلغت في بعض المناطق بين 40 و60 مليمترا، وهو ما انعكس إيجابيا على جريان الأودية وانتعاشة السدود.

وتبقى الدعوة إلى الالتزام بإرشادات السلامة ومتابعة البلاغات الرسمية لمواكبة تطور الحالة الجوية خلال الساعات القادمة.
