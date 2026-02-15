عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة

رياح عاتية في الشمال والمرتفعات الغربية



دعوة إلى الحيطة والحذر



استمرار الاضطرابات



أمطار هامة خلال اليومين الماضيين



أسنداللونلست ولايات اليوم الأحد، في إطار خريطة اليقظة الخاصة بمتابعة التقلبات الجوية. وتشمل درجة الإنذار المرتفعة ولايات، مع توقعقد تبلغ سرعتها القصوى بين، مع إمكانية تجاوزها محليا إلى حدودوأوضح الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخأن اللون البرتقالي يندرج ضمن منظومة تحذير معتمدة دوليا، ويعنيتسبق اللون الأحمر الذي يمثل أقصى درجات الخطر، فيما يشير اللون الأصفر إلى تحذير متوسط، والأخضر إلى وضع جوي عادي.التحذير يهم خاصة، حيث يتوقع تسجيل أقوى الهبات، غير أن تأثير الرياح لن يقتصر على الولايات المصنفة بالبرتقالي، باعتبار أن الظواهر الجوية لا تعترف بالحدود الإدارية، ما يعني إمكانية تسجيل رياح قوية أيضا بالمناطق المجاورة.وتم تصنيف بقية ولايات الشمال والوسط تقريبا ضمن، مع إمكانية بلوغ سرعة الرياح، في حين تبقى ولايات الجنوب ضمندون مؤشرات على رياح شديدة.التحذيرات تركز أساسا علىأكثر من الأمطار، وهو ما يفرض الحذر قرب:خاصة القديمةكما يُنصح مستعملو الطريق بتوخي اليقظة والانتباه لأي أجسام قد تسقط أو تتطاير بفعل الرياح القوية.من المنتظر أن تتقلص سرعة الرياح تدريجيا بداية من الليلة، غير أن الأجواء ستظلخلال الأيام القادمة، مع بقاء البحرخاصة بالشمال والشرق.سُجلت خلال الساعات الماضية كميات طيبة من الأمطار بعدد من ولايات الشمال الغربي، حيث بلغت في بعض المناطق بين، وهو ما انعكس إيجابيا علىوتبقى الدعوة إلىومتابعة البلاغات الرسمية لمواكبة تطور الحالة الجوية خلال الساعات القادمة.