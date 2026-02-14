رفض مطلب الإفراج عن الرئيس السابق لجمعية “أصدقاء كتبة المحاكم”
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس الجمعة، رفض مطلب الإفراج عن الرئيس السابق لجمعية “أصدقاء كتبة المحاكم” وعدد من الأعضاء، مع تأخير النظر في القضية إلى جلسة شهر مارس المقبل.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت سابقًا بسجن الرئيس السابق للجمعية مدة 10 أعوام، والحكم بـ 9 أعوام سجنا مع النفاذ العاجل في حق عضوة محالة بحالة فرار، إلى جانب الحكم بـ عامين اثنين مع تأجيل التنفيذ في حق أربعة متهمين آخرين.
