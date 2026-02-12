النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل
عبّرت النائبة بمجلس نواب الشعب، سيرين مرابط، عن صدمتها وحزنها، مشيرة إلى أنّها لم تتمكّن من النوم ليلة البارحة، على خلفية حادثة اعتداء جنسي تعرّض لها طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات بإحدى الروضات بجهة حيّ النصر من ولاية أريانة، وفق تصريحها.
وأضافت مرابط، على هامش جلسة عامة بالبرلمان، أنّها تواصلت صباح اليوم مع والدة الطفل، التي أفادت، حسب قولها، بأنّ الإجراءات الإدارية حالت دون اتخاذ أي قرار فعلي ضدّ الروضة المعنية، رغم مرور 13 يومًا على الواقعة.
وأكدت النائبة أنّ الروضة ما تزال تواصل نشاطها وتقوم بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم صدور قرار بالغلق لم يتمّ تنفيذه، وفق تعبيرها. كما أشارت إلى أنّ صاحبة الروضة وزوجها يتمتّعان بشبكة علاقات واسعة مع بعض الهياكل المعنية، بحسب تصريحها.
