منظمة حماية أطفال المتوسط تطالب بتحقيق دولي شامل في قضية جزيرة إبشتاين

تُدينبأشدّ العباراتالمرتكبة بحق الأطفال والقُصّر في ما يُعرف بـ، وهي جرائم لا يمكن توصيفها إلا باعتبارهافي جبين النظام الدولي الذي يدّعي حماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل.وتُحمّل المنظمةلسلطات العدالة الدولية، وعلى رأسها، عن أي تأخير أو تردّد في فتح، يشمل جميع المتورطين دون استثناء، سواء كانوا من أصحاب القرار أو النفوذ أو المال.كما تُعلن المنظمة،، إدانتها الصريحة لـالذي التزمت به منظمات حقوقية دولية، وفي مقدمتها، معتبرةً أن هذا الصمت لم يعد حيادًا، بلوسقوطًا مدويًا لمنظومة تدّعي الدفاع عن الأطفال، بينما تغضّ الطرف عن واحدة من أبشع الجرائم المرتكبة بحقهم.وتستنكر المنظمة بشدّةفي التعاطي مع هذه القضية، حيث جرى تسليط الأضواء على الجناة من أصحاب السلطة والنفوذ، وتحويلهم إلى محور الجدل السياسي والإعلامي، في مقابلوطمس معاناتهم وحرمانهم من حقهم في الاعتراف والإنصاف.إن هذا التركيز غير البريء على “الأسماء الكبيرة” لا يخدم العدالة، بل يكشف بوضوح أن ما يجري هو، لا مسعى إنساني حقيقي لحماية الأطفال.، دون انتقائية أو خطوط حمراء.يتجاهل الضحايا ويمنح الجناة مساحة الضوء.، مهما علا شأنه أو تحصّن بنفوذه أو ماله.* فتحيكشف شبكات الاستغلال، لا الأفراد فقط.* ضمان، وتعويضهم، وإعادة تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا كأولوية قصوى.* إلزام الدول المعنيةفي هذه الجرائم، وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.إن الجرائم ضد الأطفالولا تُدفن بالصمت، وأي تقاعس دولي اليوم يُعدّفي استمرار الجريمة غدًا.وتُعلنأنها ستواصل الضغط القانوني والإعلامي والحقوقي،، إلى أن تُكشف الحقيقة كاملة، ويُحاسَب الجناة، ويُعاد الاعتبار الكامل للأطفال الضحايا.