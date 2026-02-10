Babnet   Latest update 20:20 Tunis

تطاوين: أعوان شركة الجنوب للخدمات يطالبون بإدماجهم صلب المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65168fea645263.17610610_fpinqojklemgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Février 2026 - 19:33 قراءة: 1 د, 1 ث
      
نفّذ أعوان شركة الجنوب للخدمات، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تطاوين، تزامنًا مع زيارة وزير البيئة إلى الجهة، طالبوا خلالها بإدماجهم في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وذلك عقب غلق شركتهم يوم 28 جانفي الماضي بموجب قانون منع المناولة.

وأوضح ممثل المحتجين، خالد الدبّابي، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ  هذا التحرك يأتي من أجل الدعوة إلى تفعيل مقتضيات قانون الشغل الجديد الذي ينص على القطع مع التشغيل الهش وحماية اليد العاملة، مشيرا، في هذا السياق إلى، أنّ العديد من الأعوان يعانون من صعوبات مالية نتيجة تأخّر صرف أجورهم.

وأضاف أنّه تم التواصل مع الجهات المركزية بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقة، وقد أكّدت هذه الجهات أحقية عمّال شركة الجنوب للخدمات، الذين تبلغ مدة خدمة غالبيتهم لأكثر من 12 سنة، في الإدماج بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية باعتبارها المستفيد الفعلي من خدماتهم، وفق تعبيره.
وأكّد أنّ العمّال مازالوا ينتظرون ردًا من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي لم تتفاعل بعد مع مطالبهم، رغم تلقيهم وعودا من وزير الطاقة، وتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية التي سجّلت بدورها تفاعلا إيجابيا من رئاسة الحكومة مع مراسلتها.
 يشار إلى أنّ غالبية أسهم شركة الجنوب للخدمات تعود للدولة بنسبة 52 في المئة، وللشركة التونسية للتنقيب بنسبة 12 في المئة ، وبنسبة 40 في المئة للشركة التونسية للأنشطة البترولية "إيتاب"، وفق نفس المصدر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323442

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 فيفري 2026 | 22 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:24
17:56
15:30
12:40
07:13
05:46
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
19°-14
19°-14
20°-13
18°-11
  • Avoirs en devises 25763,5
  • (10/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,38381 DT
  • (10/02)
  • 1 $ = 2,85817 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/02)     1289,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/02)   27423 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>