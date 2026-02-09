السيجومي: إيقاف شابين بصدد استهلاك المخدّرات
أوقف أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي شابين تمّ ضبطهما بصدد استهلاك مواد مخدّرة داخل مقرّهما.
ووفق المعطيات المتوفّرة، فإنّ المتهمين، وعلى الرغم من مداهمة الوحدات الأمنية للمكان، واصلا الجلوس واستهلاك المخدّرات دون اكتراث.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بـ الاحتفاظ بهما، مع تحرير محضر بحث في الغرض.
ووفق المعطيات المتوفّرة، فإنّ المتهمين، وعلى الرغم من مداهمة الوحدات الأمنية للمكان، واصلا الجلوس واستهلاك المخدّرات دون اكتراث.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بـ الاحتفاظ بهما، مع تحرير محضر بحث في الغرض.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323388