وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية: التمديد في آجال طلب المشاريع الخاصة بالتغيرات المناخية إلى غاية يوم 20 فيفري 2026

أفادت وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية، الإثنين، أنه وقع التمديد في آجال طلب المشاريع الخاصة بالتغيرات المناخية، إلى غاية يوم 20 فيفري 2026 .



ودعت الوكالة في بلاغ صادر عنها، حاملي المشاريع إلى إيداع الملفات لدى مكتب الضبط بالمقر المركزي أو عن طريق البريد ( إلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر).