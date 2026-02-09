محطات رصد الزلازل تسجل رجة أرضية شمال شرق ولاية تطاوين بقوة 3.2 درجة على سلم ريشتر

سجلـت محطات رصد الزلازل،الإثنين، على الساعة 17 و37 دقيقة بالتوقيت المحلي،رجة أرضية شمال شرق ولاية تطاوين، بلغت قوتها 3.2 درجة على سلم ريشتر.وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ له، ان مركز الرجة حـدد، حسب التحاليل الأولية، ب 33.01 درجة خط عرض،وب 10.48 درجة خط طول.