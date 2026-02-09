المنستير: وفاة تلميذ بعد تعرّضه للطعـن داخل معهد
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بفتح بحث تحقيقي على إثر مقتل تلميذ داخل أحد المعاهد بالجهة.
وتمكّنت الوحدات الأمنية المتمركزة بمحيط المدارس والمعاهد بالمنستير من إلقاء القبض على تلميذ يبلغ من العمر 17 سنة وقريبه البالغ 16 سنة.
وقد تبيّن، وفق المعطيات الأولية، أنّهما تولّيا الاعتداء بسلاح أبيض على التلميذ على مستوى الصدر والرقبة، وذلك على خلفية خلاف نشب ببهو أحد المعاهد بالمنطقة.
وتمكّنت الوحدات الأمنية المتمركزة بمحيط المدارس والمعاهد بالمنستير من إلقاء القبض على تلميذ يبلغ من العمر 17 سنة وقريبه البالغ 16 سنة.
وقد تبيّن، وفق المعطيات الأولية، أنّهما تولّيا الاعتداء بسلاح أبيض على التلميذ على مستوى الصدر والرقبة، وذلك على خلفية خلاف نشب ببهو أحد المعاهد بالمنطقة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323383