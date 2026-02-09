Babnet   Latest update 16:59 Tunis

أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6989ef524d3617.90901170_enlgpqmkfhoji.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Février 2026 - 15:42 قراءة: 1 د, 18 ث
      
تنطلق ظهر اليوم الاثنين بمدينة صفاقس "أيام الدعم المسرحي بصفاقس" وتتواصل على مدى أربعة أيام، إلى غاية 12 فيفري الجاري، يتابع خلالها جمهور الفن الرابع عددا من العروض المسرحية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.

وسيشهد اليوم الافتتاحي انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا، عرض ثلاثة أعمال مسرحية، عملان موجهان للأطفال وهما "الطفل الملك" من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس و "مدينة الياقوت" من إنتاج شركة حراث برود، وعرض للكبار يحمل عنوان "الدائرة المفرغة" من إنتاج شركة فسيفساء للفنون الدرامية .


أما اليوم الثاني من التظاهرة، 10 فيفري 2026، فسيتم خلاله عرض عمل موجه للأطفال وهو "عرائس المُهرج الأمين" من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بقرقنة وثلاثة أعمال للكبار وهي، "بطاقة عدد" لشركة قرين تياتر و "ورقة تكتيل" من إنتاج جمعية الشيحية للفن المسرحي، و "ثنايا" لشركة ارت فرجة.
وسيكون لمتابعي هذه الأيام خلال يوم 11 فيفري موعد مع خمسة عروض مسرحية، عرضان موجهان للأطفال وهما، "المعاهدة" من إنتاج قرين تياتر و"مدينة النور" من إنتاج شركة المسرح الحي بقفصة، وعرضان للكبار يحمل الأول عنوان "دمعة زاد" من إنتاج شركة مسرح المدينة، و الثاني عنوان "أورتيقا" من إنتاج شركة رموز، وعمل ضمن صنف مسرح الشارع ويحمل عنوان "المحكمة" من إنتاج شركة أوبرا للإنتاج الفني.

وسيتم خلال اليوم الختامي من التظاهرة، 12 فيفري 2026، تقديم ثلاثة عروض وهي، "الأبطال الخمسة"، مسرحية للأطفال من إنتاج شركة المسرح الشامل، و "الحيط" عمل ضمن مسرح الشارع من إنتاج جمعية رؤى ثقافية، و "خياطة رفيعة" عرض للكبار من إنتاج شركة الركح الجديد.
ويحتضن عروض هذه الأيام عدد من الفضاءات الثقافية بصفاقس وهي، مركز الفنون الدرامية والركحية، والمسرح البلدي، ودار الثقافة باب البحر، والمركب الثقافي محمد الجموسي، وفضاء قرين تياتر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323378

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 فيفري 2026 | 21 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:23
17:55
15:29
12:40
07:14
05:47
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
16°-9
19°-14
19°-14
22°-13
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/02)     1463,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/02)   27419 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:59 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>