أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026

تنطلق ظهر اليوم الاثنين بمدينة صفاقس "أيام الدعم المسرحي بصفاقس" وتتواصل على مدى أربعة أيام، إلى غاية 12 فيفري الجاري، يتابع خلالها جمهور الفن الرابع عددا من العروض المسرحية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.وسيشهد اليوم الافتتاحي انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا، عرض ثلاثة أعمال مسرحية، عملان موجهان للأطفال وهما "الطفل الملك" من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس و "مدينة الياقوت" من إنتاج شركة حراث برود، وعرض للكبار يحمل عنوان "الدائرة المفرغة" من إنتاج شركة فسيفساء للفنون الدرامية .أما اليوم الثاني من التظاهرة، 10 فيفري 2026، فسيتم خلاله عرض عمل موجه للأطفال وهو "عرائس المُهرج الأمين" من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بقرقنة وثلاثة أعمال للكبار وهي، "بطاقة عدد" لشركة قرين تياتر و "ورقة تكتيل" من إنتاج جمعية الشيحية للفن المسرحي، و "ثنايا" لشركة ارت فرجة.وسيكون لمتابعي هذه الأيام خلال يوم 11 فيفري موعد مع خمسة عروض مسرحية، عرضان موجهان للأطفال وهما، "المعاهدة" من إنتاج قرين تياتر و"مدينة النور" من إنتاج شركة المسرح الحي بقفصة، وعرضان للكبار يحمل الأول عنوان "دمعة زاد" من إنتاج شركة مسرح المدينة، و الثاني عنوان "أورتيقا" من إنتاج شركة رموز، وعمل ضمن صنف مسرح الشارع ويحمل عنوان "المحكمة" من إنتاج شركة أوبرا للإنتاج الفني.وسيتم خلال اليوم الختامي من التظاهرة، 12 فيفري 2026، تقديم ثلاثة عروض وهي، "الأبطال الخمسة"، مسرحية للأطفال من إنتاج شركة المسرح الشامل، و "الحيط" عمل ضمن مسرح الشارع من إنتاج جمعية رؤى ثقافية، و "خياطة رفيعة" عرض للكبار من إنتاج شركة الركح الجديد.ويحتضن عروض هذه الأيام عدد من الفضاءات الثقافية بصفاقس وهي، مركز الفنون الدرامية والركحية، والمسرح البلدي، ودار الثقافة باب البحر، والمركب الثقافي محمد الجموسي، وفضاء قرين تياتر.