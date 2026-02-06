جمعية القضاة تردّ على تنبيه رئاسة الحكومة وتؤكّد مطابقة أعمالها وحساباتها للتشريع الجاري به العمل‎

أصدرت، الخميس 5 فيفري، بلاغًا أعلنت من خلاله تولّيها الردّ على التنبيه الصادر عنبتاريخ 7 جانفي الماضي، والمتعلّق بما اعتبرته الرئاسة إخلالات في علاقة بنشاط الجمعية.ووصفت الجمعية ما ورد في التنبيه بـ، مؤكدة أنّها قامت بتاريخ 30 جانفي بتبليغبدعوى أصلية في إلغاء ذلك التنبيه.وأضافت الجمعية أنّها تولّت، بتاريخ 5 فيفري الجاري، الجواب على كامل الإخلالات المنسوبة إليها، مشددة على أنّوأكدت جمعية القضاة التونسيين تمسّكها بالمسارات القانونية للدفاع عن شرعيتها واحترامها للقوانين المنظمة لنشاط الجمعيات.