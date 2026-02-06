Babnet   Latest update 07:47 Tunis

جمعية القضاة تردّ على تنبيه رئاسة الحكومة وتؤكّد مطابقة أعمالها وحساباتها للتشريع الجاري به العمل‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/amt20172.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 06 Février 2026
      
أصدرت جمعية القضاة التونسيين، الخميس 5 فيفري، بلاغًا أعلنت من خلاله تولّيها الردّ على التنبيه الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 7 جانفي الماضي، والمتعلّق بما اعتبرته الرئاسة إخلالات في علاقة بنشاط الجمعية.

ووصفت الجمعية ما ورد في التنبيه بـ"الإخلالات المزعومة"، مؤكدة أنّها قامت بتاريخ 30 جانفي بتبليغ المكلّف العام بنزاعات الدولة بدعوى أصلية في إلغاء ذلك التنبيه.

وأضافت الجمعية أنّها تولّت، بتاريخ 5 فيفري الجاري، الجواب على كامل الإخلالات المنسوبة إليها، مشددة على أنّ أعمالها وحساباتها مطابقة للتشريع الجاري به العمل.


وأكدت جمعية القضاة التونسيين تمسّكها بالمسارات القانونية للدفاع عن شرعيتها واحترامها للقوانين المنظمة لنشاط الجمعيات.
