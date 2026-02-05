تأجيل محاكمة خيام التركي في قضايا فساد مالي
قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الخميس 5 فيفري 2026، تأجيل محاكمة الناشط السياسي خيام التركي إلى جلسة 30 مارس المقبل.
ويأتي هذا التأجيل في إطار قضيّة تتعلّق بغسل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي، إلى جانب تهم وجرائم أخرى ذات صبغة مالية، وفق ما ورد في ملف القضيّة المعروض على أنظار المحكمة.
