Babnet   Latest update 12:38 Tunis

تأجيل محاكمة خيام التركي في قضايا فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69847e43a5a195.84672709_mklfqpjnehigo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 12:23 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الخميس 5 فيفري 2026، تأجيل محاكمة الناشط السياسي خيام التركي إلى جلسة 30 مارس المقبل.

ويأتي هذا التأجيل في إطار قضيّة تتعلّق بغسل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي، إلى جانب تهم وجرائم أخرى ذات صبغة مالية، وفق ما ورد في ملف القضيّة المعروض على أنظار المحكمة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323185

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 فيفري 2026 | 17 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:19
17:51
15:26
12:40
07:18
05:50
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-13
20°-13
16°-9
18°-8
15°-9
  • Avoirs en devises 25730,4
  • (04/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37074 DT
  • (04/02)
  • 1 $ = 2,87120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/02)     1604,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/02)   27334 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>