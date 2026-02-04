Babnet   Latest update 20:03 Tunis

وزير الإقتصاد يلتقي بالمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي و مالطا بالبنك الدولي.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69838496d20f51.09996448_pqngkjfhilemo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 18:30
      
اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإربعاء 04 فيفرى 2026 ب Ahmadou Moustapha Ndiaye المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس.
وشكل اللقاء الذي حضره مدير مكتب البنك ومديرة مكتب المؤسسة المالية الدولية ( IFC) بتونس والوفد المرافق ، مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى سير التعاون المالي والفني والتقدم في تنفيذ عدد من المشاريع التى يساهم البنك في تمويلها.
كما تناول الجانبان برنامج العمل للسنة الجارية وما يتضمنه من مشاريع في عدد من المجالات الحيوية من ذلك بالخصوص مجال الحماية الإجتماعية و المياه و الحماية من الفيضانات .

وفي ذات السياق، تم التعرض الى مجالات التعاون التي سيتم العمل عليها واعداد مشاريعها للفترة 2027-2028 من ذلك مجال النقل والصحة و الطاقة والبيئة والتطهير.
واعرب سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك ، مؤكدا على أهمية المجالات التي يتم العمل عليها بإعتبار تناغمها مع التوجهات الوطنية و على الحرص لتطوير التعاون مع مجموعة البنك الدولي في إطار مشاريع و برامج المخطط التنموي 2026-2030.
من جانبه بين Ahmadou Moustapha Ndiaye ان هذه الزيارة تأتي في سياق الاطلاع على توجهات تونس التنموية للفترة القادمة بما يساعد على حسن اعداد برامج التعاون، منوها بما سجلته عديد المؤشرات الإقتصادية من تحسن .

وجدد Moustapha Ndiaye إلتزام البنك بمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي، و بالعمل على ان تستفيد من جملة الآليات التمويلية المتاحة لدى البنك ومؤسساته تعزيزا للشراكة القائمة بين الجانبين في المدى المتوسط والبعيد.
