ترامب: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تقترب جدا من التوصل إلى نتيجة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بأن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تقترب جدا من التوصل إلى نتيجة.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أننا نقترب جدا من التوصل إلى تسوية".كما أكد ترامب أن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستُجرى حتى لو لم يشارك ممثلو الولايات المتحدة في هذه الاجتماعات".وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن تقدم كبير في مفاوضات أوكرانيا، معربا عن اعتقاده بأن النزاع سيحل قريبا.وأشار الرئيس الأمريكي إلى إنجازات إدارته في العام الأول، قائلا: "لم يكن هناك أبدا مثل هذا العام الأول، بما في ذلك تأكيد حقيقة أننا أطفأنا ثماني حروب، وبرأينا، هناك حرب أخرى تقترب. ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر والجميع يعملون بجد شديد، أعتقد أن ذلك سيحدث قريبا".وكشف ترامب أيضا عن تفاصيل مبادرته الشخصية مع الرئيس الروسي، قائلا: "وبسبب البرد، البرد الشديد، والوضع عندهم كما عندنا، طلبت شخصيا من الرئيس بوتين عدم قصف كييف والمدن والبلدات الأخرى لمدة أسبوع خلال هذا.. إنه ليس مجرد برد. إنه برد استثنائي. هناك أيضا درجات حرارة قياسية منخفضة...هناك".تأتي هذه التصريحات فيما تدخل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية مرحلة جديدة، وسط تقارير عن مفاوضات مكثفة. وتُبرز تصريحات ترامب الثناء على خطوة الرئيس الروسي، ما يشير إلى محاولة لتهيئة الأجواء للمسار التفاوضي.