Ooredoo تونس الراعي الرسمي للبطل العالمي محمد خليل الجندوبي

بلاغ صحفي -

مسيرة دولية بارزة



دعم متواصل للرياضة



أعلنت Ooredoo تونس عن رعايتها الاستراتيجية لبطل التايكواندو محمد خليل الجندوبي، في إطار دعمها المتواصل للرياضيين التونسيين وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية.وجاء الإعلان خلال ندوة صحفية انتظمت بحضور الرئيس التنفيذي للشركة إياس عساف، إلى جانب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان، ورئيس الجامعة التونسية للتايكواندو سامي العوني، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.ولد محمد خليل الجندوبي سنة 2002 بمدينة طبربة، وبرز اسمه مبكراً على الساحة الدولية. وحقق الميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في وزن -58 كغ، قبل أن يضيف الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية باريس 2024 في نفس الفئة.وفي سنة 2025، توج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكواندو بمدينة ووشي الصينية في وزن -63 كغ، معززاً موقعه ضمن نخبة لاعبي التايكواندو عالمياً. كما أحرز عدة ألقاب إفريقية وشارك في بطولات دولية كبرى ممثلاً لتونس.تندرج هذه الرعاية ضمن سياسة Ooredoo تونس لدعم الرياضة الوطنية ومرافقة الرياضيين في مسارهم التنافسي. وتشمل مبادرات الشركة شراكات مع أندية رياضية، ودعم لاعبين تونسيين من بينهم لاعبة البادل درّة الشملي، إضافة إلى تنظيم تظاهرات رياضية مجتمعية.وأكد إياس عساف أن الشراكة تهدف إلى مساندة مسيرة الجندوبي وتعزيز نماذج النجاح الرياضي، فيما أوضح الجندوبي أن هذا الدعم يمثل حافزاً إضافياً لمواصلة تحقيق النتائج ورفع الراية التونسية في الاستحقاقات القادمة.ووفق ما تم الإعلان عنه، ستسهم هذه الشراكة في دعم استعدادات البطل التونسي للمواعيد الدولية المقبلة وتوفير ظروف تدريب ملائمة، في إطار تعزيز دور الرياضة داخل المجتمع.