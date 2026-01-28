عميد المهندسين: أكثر من 45 ألف مهندس غادروا تونس في السنوات الأخيرة

سوق الشغل غير قادر على الاستيعاب



قال عميد المهندسين التونسيينإنّخلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أنّ هذه الأرقام تعكس وضعًا مقلقًا يهدّد أحد أهم أعمدة التنمية في تونس.وأوضح الغرسي، في مداخلة إذاعية على أمواج، أنّ، مشيرًا إلى أنّ بعضهم تجاوز سن الأربعين دون أن يتمكّن من الاندماج في سوق الشغل.وشدّد عميد المهندسين على أنّ، وهو ما دفع بالكفاءات الهندسية إلىلم تعد، حسب تعبيره، خيارًا فرديًا بل تحوّلت إلىوأضاف أنّ تونس أصبحت من، موضحًا أنّ، حيث غادر البلاد ما يقاربفي سنة واحدة، أغلبهم من المتخرّجين الجدد.وبيّن الغرسي أنّ عدد المهندسين المسجّلين بالعمادة تجاوز إلى حدود ديسمبر 2025، يشكّل الشباب دون سن 36 سنة حواليمنهم، في حين تبلغ نسبة الباحثين عن عمل أكثر من، وهو ما اعتبرهفي بلد يواصل تكوين المهندسين دون توفير مناخ اقتصادي قادر على استيعابهم.وأرجع عميد المهندسين تفاقم الظاهرة إلى جملة من الأسباب، من أبرزها:، خاصة في القطاع العموميالمتعلّقة بالمنحة الخصوصية لمهندسي القطاع العاموأشار في هذا السياق إلى أنّباتت أكثر خطورة، نظرًا لما يمتلكونه من، ملاحظًا وجودولفت الغرسي إلى أنّيتصدّرون قائمة المهاجرين، مؤكدًا أنّ، بسبب الفجوة الكبيرة في الأجور بين تونس والأسواق الخارجية، حيث قد يبدأ المهندس في الخارج بأجر يعادل آلاف الدنانير شهريًا، مقابل مداخيل ضعيفة في الداخل.كما حذّر من، خاصة في قطاع الإعلامية، عبر تشغيلهن بأجور متدنية رغم توظيف شهاداتهن في مشاريع كبرى.وختم عميد المهندسين بالتأكيد على أنّ الحلّ لا يكمن في لوم المهندس، بل في، داعيًا إلى:* تحسين الأجور والظروف المهنية* مراجعة المنوال التنموي وتوجيهه نحو اقتصاد قائم على المعرفة* تنظيم الهجرة عبر اتفاقيات تحمي الحقوق* العمل علىكما أعلن عن تنظيممخصّص للمهندسين التونسيين بالخارج، في إطار السعي إلى ربطهم مجددًا بالبلاد والاستفادة من خبراتهم.