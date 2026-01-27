Philip Morris Tunisie confirme son leadership RH avec une 8&7497; certification Top Employer

Communiqué de Presse -

Philip Morris International : un acteur mondial engagé vers un avenir sans fumée



a obtenu, pour la, la certification, décernée par le. Cette distinction vient saluer l’engagement constant de l’entreprise en faveur de ses collaborateurs, de sa culture d’entreprise et de l’amélioration continue de ses pratiques en ressources humaines, confirmant ainsi son positionnement en tant qu’employeur de référence en Tunisie.Au niveau mondial,a, de son côté, été reconnuepour la, consolidant son leadership international en matière d’excellence RH.À cette occasion,, Directeur général de Philip Morris Tunisie, a déclaré que cette reconnaissance « vient récompenser la volonté de l’entreprise de placer ses collaborateurs au cœur de sa démarche de transformation », soulignant l’importance d’un environnement de travail inclusif, motivant et favorable au développement personnel et professionnel.La certification Top Employer est attribuée à l’issue d’une évaluation indépendante et rigoureuse menée par le Top Employers Institute. Elle classe Philip Morris International parmià avoir obtenu le label. Cette distinction mondiale s’ajoute aux certifications décernées aux filiales de PMI dansrépartis en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.Cette reconnaissance reflète l’engagement durable de PMI à promouvoir une culture inclusive, collaborative et orientée vers la croissance, conformément à son cadre culturel interne, le, fondé sur des valeurs et des comportements partagés visant à garantir un environnement de travail sûr, respectueux et stimulant pour l’ensemble des collaborateurs.est un groupe international de biens de consommation engagé dans la construction d’unet dans l’évolution durable de son portefeuille au-delà du tabac et de la nicotine. Celui-ci comprend notamment des cigarettes ainsi que des produits sans fumée, tels que les dispositifs de tabac chauffé, les sachets de nicotine et les produits de vapotage.Les produits sans fumée de PMI sont commercialisés dans. Au 30 juin 2025, l’entreprise estimait qu’ils étaient utilisés pardans le monde, dont une grande partie a cessé ou fortement réduit la consommation de cigarettes. Ces produits ont représentéde PMI sur les neuf premiers mois de 2025.Depuis 2008, PMI a investidans la recherche, la validation scientifique et la commercialisation de produits innovants sans fumée, destinés aux adultes qui continueraient autrement de fumer. Ces investissements couvrent notamment la toxicologie préclinique, la recherche clinique et comportementale, ainsi que les études post-commercialisation.À l’issue d’évaluations scientifiques approfondies, lades États-Unis a autorisé la commercialisation de plusieurs produits de PMI, dont certaines versions des dispositifs, ainsi que des produits de, marquant des premières dans leurs catégories respectives.S’appuyant sur une solide expertise en sciences de la vie, PMI ambitionne également de se développer à long terme dans les domaines duet de la, avec l’objectif d’améliorer la qualité de vie à travers des solutions de santé intégrées.Pour plus d’informations :