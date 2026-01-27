Philip Morris Tunisie confirme son leadership RH avec une 8&7497; certification Top Employer
Communiqué de Presse - Philip Morris Tunisie a obtenu, pour la huitième année consécutive, la certification Top Employer Tunisie, décernée par le Top Employers Institute. Cette distinction vient saluer l’engagement constant de l’entreprise en faveur de ses collaborateurs, de sa culture d’entreprise et de l’amélioration continue de ses pratiques en ressources humaines, confirmant ainsi son positionnement en tant qu’employeur de référence en Tunisie.
Au niveau mondial, Philip Morris International a, de son côté, été reconnue Global Top Employer pour la dixième année consécutive, consolidant son leadership international en matière d’excellence RH.
À cette occasion, Borhann Rachdi, Directeur général de Philip Morris Tunisie, a déclaré que cette reconnaissance « vient récompenser la volonté de l’entreprise de placer ses collaborateurs au cœur de sa démarche de transformation », soulignant l’importance d’un environnement de travail inclusif, motivant et favorable au développement personnel et professionnel.
La certification Top Employer est attribuée à l’issue d’une évaluation indépendante et rigoureuse menée par le Top Employers Institute. Elle classe Philip Morris International parmi 17 organisations internationales à avoir obtenu le label Global Top Employer. Cette distinction mondiale s’ajoute aux certifications décernées aux filiales de PMI dans 32 pays répartis en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.
Cette reconnaissance reflète l’engagement durable de PMI à promouvoir une culture inclusive, collaborative et orientée vers la croissance, conformément à son cadre culturel interne, le PMI DNA, fondé sur des valeurs et des comportements partagés visant à garantir un environnement de travail sûr, respectueux et stimulant pour l’ensemble des collaborateurs.
Philip Morris International : un acteur mondial engagé vers un avenir sans fuméePhilip Morris International est un groupe international de biens de consommation engagé dans la construction d’un avenir sans fumée et dans l’évolution durable de son portefeuille au-delà du tabac et de la nicotine. Celui-ci comprend notamment des cigarettes ainsi que des produits sans fumée, tels que les dispositifs de tabac chauffé, les sachets de nicotine et les produits de vapotage.
Les produits sans fumée de PMI sont commercialisés dans plus de 100 marchés. Au 30 juin 2025, l’entreprise estimait qu’ils étaient utilisés par plus de 41 millions de consommateurs adultes dans le monde, dont une grande partie a cessé ou fortement réduit la consommation de cigarettes. Ces produits ont représenté 41 % du chiffre d’affaires net de PMI sur les neuf premiers mois de 2025.
Depuis 2008, PMI a investi plus de 14 milliards de dollars dans la recherche, la validation scientifique et la commercialisation de produits innovants sans fumée, destinés aux adultes qui continueraient autrement de fumer. Ces investissements couvrent notamment la toxicologie préclinique, la recherche clinique et comportementale, ainsi que les études post-commercialisation.
À l’issue d’évaluations scientifiques approfondies, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé la commercialisation de plusieurs produits de PMI, dont certaines versions des dispositifs IQOS, ainsi que des produits de Swedish Match, marquant des premières dans leurs catégories respectives.
S’appuyant sur une solide expertise en sciences de la vie, PMI ambitionne également de se développer à long terme dans les domaines du bien-être et de la santé, avec l’objectif d’améliorer la qualité de vie à travers des solutions de santé intégrées.
Pour plus d’informations : www.pmi.com | www.pmiscience.com
Au niveau mondial, Philip Morris International a, de son côté, été reconnue Global Top Employer pour la dixième année consécutive, consolidant son leadership international en matière d’excellence RH.
À cette occasion, Borhann Rachdi, Directeur général de Philip Morris Tunisie, a déclaré que cette reconnaissance « vient récompenser la volonté de l’entreprise de placer ses collaborateurs au cœur de sa démarche de transformation », soulignant l’importance d’un environnement de travail inclusif, motivant et favorable au développement personnel et professionnel.
La certification Top Employer est attribuée à l’issue d’une évaluation indépendante et rigoureuse menée par le Top Employers Institute. Elle classe Philip Morris International parmi 17 organisations internationales à avoir obtenu le label Global Top Employer. Cette distinction mondiale s’ajoute aux certifications décernées aux filiales de PMI dans 32 pays répartis en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.
Cette reconnaissance reflète l’engagement durable de PMI à promouvoir une culture inclusive, collaborative et orientée vers la croissance, conformément à son cadre culturel interne, le PMI DNA, fondé sur des valeurs et des comportements partagés visant à garantir un environnement de travail sûr, respectueux et stimulant pour l’ensemble des collaborateurs.
Philip Morris International : un acteur mondial engagé vers un avenir sans fuméePhilip Morris International est un groupe international de biens de consommation engagé dans la construction d’un avenir sans fumée et dans l’évolution durable de son portefeuille au-delà du tabac et de la nicotine. Celui-ci comprend notamment des cigarettes ainsi que des produits sans fumée, tels que les dispositifs de tabac chauffé, les sachets de nicotine et les produits de vapotage.
Les produits sans fumée de PMI sont commercialisés dans plus de 100 marchés. Au 30 juin 2025, l’entreprise estimait qu’ils étaient utilisés par plus de 41 millions de consommateurs adultes dans le monde, dont une grande partie a cessé ou fortement réduit la consommation de cigarettes. Ces produits ont représenté 41 % du chiffre d’affaires net de PMI sur les neuf premiers mois de 2025.
Depuis 2008, PMI a investi plus de 14 milliards de dollars dans la recherche, la validation scientifique et la commercialisation de produits innovants sans fumée, destinés aux adultes qui continueraient autrement de fumer. Ces investissements couvrent notamment la toxicologie préclinique, la recherche clinique et comportementale, ainsi que les études post-commercialisation.
À l’issue d’évaluations scientifiques approfondies, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé la commercialisation de plusieurs produits de PMI, dont certaines versions des dispositifs IQOS, ainsi que des produits de Swedish Match, marquant des premières dans leurs catégories respectives.
S’appuyant sur une solide expertise en sciences de la vie, PMI ambitionne également de se développer à long terme dans les domaines du bien-être et de la santé, avec l’objectif d’améliorer la qualité de vie à travers des solutions de santé intégrées.
Pour plus d’informations : www.pmi.com | www.pmiscience.com
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322664