مركز "افادة"ينظم ورشة حول السرد القصصي لفائدة الجمعيات يوم 12 فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67ec3cec7de1c9.20303494_hogjliekpqmfn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 20:21 قراءة: 0 د, 27 ث
      
ينظم، مركز "افادة" للجمعيات، ورشة تفاعلية حول 'السرد القصصي' لفائدة مختلف الجمعيات، وذلك يوم الخميس 12 فيفري 2026، بمقره بالعاصمة.

وتهدف هذه الورشة الى تسليط الضوء على آلية "السرد القصصي" التي تسهل فهم الاشكاليات المعقدة وتبني الحلول المناسبة وابراز أهمية اعتماد هذه التقنية بالنسبة للجمعيات.


وسيتم خلال الورشة التطرق الى عديد المحاور على غرار بناء الثقة والمصداقية وتحفيز المشاركة والتفاعل وتبسيط القضايا المعقدة وابراز النجاحات والتحديات وتقريب وجهات النظر.


ويندرج تنظيم هذه الورشة في اطار دعم سياساتها الاتصالية وتحويل البيانات الى تجارب انسانية مؤثرة وجذابة الى جانب مزيد التعريف بقصص النجاح.
