日本の旅行会社「HIS」、チュニジアを旅行プログラムに追加

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69789872470786.59757182_flgiphqnjmkeo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 12:16
      
日本有数の旅行会社であるHIS（エイチ・アイ・エス）は、チュニジアを同社の旅行プログラムに組み入れた。

在日チュニジア大使館によると、同社は年間を通じて複数の旅行商品を提案しており、特に8日間の総合的な陸上観光プログラムに加え、クルーズ旅行も含まれている。


これらの旅行は、1月1日から10月31日5月2日から9月19日、さらに4月25日から10月10日までの期間に、年間を通じて複数回実施される予定である。


旅行ルートには、チュニス、カルタゴ、シディ・ブ・サイド、ケロアン、トズール、マトマタ、ジェルバ島、エル・ジェム、スース、ポート・エル・カンタウイ、ドゥッガなど、歴史的・文化的・観光的価値の高い主要都市や遺跡が含まれている。これは、考古遺産、文化観光、砂漠観光、海岸観光といったチュニジア観光の多様性を反映している。

在東京チュニジア大使館は、同社の旅行商品にチュニジアが採用されたことは、日本市場におけるチュニジアへの関心の高まりを示すものであり、同時に、チュニジアが有する観光・文明面での高い付加価値が、目的地としての国際的な魅力を強化し、世界各地からの来訪者増加につながると説明した。

また、在日チュニジア大使館代表のモハメド・ファデル・ウスラティ氏は、2025年末までに日本人観光客数が約7,800人に達するとの見通しを示した。

これらのデータは、2025年9月20日までに3,761人の日本人観光客がチュニジアを訪問しており、2024年の同時期比で34.2％増、一方で2019年比では33.5％減となっている状況の中で発表された。

ウスラティ氏は、2025年4月13日から10月13日まで日本・大阪で開催された2025年国際博覧会の期間中に行った以前の発言の中で、チュニジアが国立観光・伝統工芸局および在東京チュニジア大使館を通じて、2025年9月25日から28日に開催された国際観光見本市に参加したことを明らかにしている。
