日本の旅行会社「HIS」、チュニジアを旅行プログラムに追加

日本有数の旅行会社であるは、チュニジアを同社の旅行プログラムに組み入れた。在日チュニジア大使館によると、同社は年間を通じて複数の旅行商品を提案しており、特にに加え、も含まれている。これらの旅行は、、さらにまでの期間に、年間を通じて複数回実施される予定である。旅行ルートには、チュニス、カルタゴ、シディ・ブ・サイド、ケロアン、トズール、マトマタ、ジェルバ島、エル・ジェム、スース、ポート・エル・カンタウイ、ドゥッガなど、が含まれている。これは、考古遺産、文化観光、砂漠観光、海岸観光といったを反映している。在東京チュニジア大使館は、同社の旅行商品にチュニジアが採用されたことは、を示すものであり、同時に、チュニジアが有する観光・文明面での高い付加価値が、目的地としての国際的な魅力を強化し、世界各地からの来訪者増加につながると説明した。また、在日チュニジア大使館代表の氏は、との見通しを示した。これらのデータは、しており、、一方でとなっている状況の中で発表された。ウスラティ氏は、の期間中に行った以前の発言の中で、ことを明らかにしている。