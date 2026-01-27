تظاهرة علمية بمدينة العلوم يوم 6 فيفري 2026 بمناسبة اليوم الدولي للمراة والفتاة في مجال العلوم

تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، بالتعاون مع معهد البحوث من أجل التنمية وجمعية البيئة والتنمية بسليمان، يوم الجمعة 6 فيفري المقبل، تظاهرة علمية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم الموافق ليوم 11 فيفري من كل سنة.ويأتي تنظيم هذا اليوم في اطار التوجهات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2015 لضمان مشاركة كاملة ومتساوية للمرأة والفتاة في مجالات العلوم وتثمين اسهاماتها العلمية في التنمية البيئية والاجتماعية المستدامة .ويشارك في هذه التظاهرة نخبة من الباحثات والفاعلات في قطاع الفلاحة المستدامة ومجموعة من النساء المتطوعات من بعض الجمعيات والمنظمات من أجل دعم المجتمعات الريفية والحفاظ على الموارد الطبيعيةكما يهدف هذا اليوم الى مزيد تعزيز الثقافة العلمية وتمكين المرأة من تطوير المجتمع العلمي والتكنولوجي وملاءمة أنشطة البحوث والابتكارات العلمية مع أهداف التنمية المستدامةيشار، الى أن تونس تتصدر المرتبة الثانية عالميًا حول مشاركة الفتاة والمرأة في مجال العلوم، حيث تناهز نسبة الفتيات الطالبات في مجال العلوم ال67 بالمائةيذكر، أن الاحتفال باليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم موافق ليوم 11 فيفري من كل سنة، حيث تُعقد فعاليات الدورة التاسعةسنة 2026 تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تعزيز مشاركة النساء والفتيات في العلوم والتكنولوجياويركز هذا اليوم على دور المرأة في التطور العلمي وزيادة تمثيلهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الى جانبتسليط الضوء على تأثيرها الإيجابي خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأبحاث الصحية والأمن السيبراني وريادة الأعمال العلمية.