Babnet   Latest update 15:17 Tunis

تظاهرة علمية بمدينة العلوم يوم 6 فيفري 2026 بمناسبة اليوم الدولي للمراة والفتاة في مجال العلوم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 14:03 قراءة: 1 د, 7 ث
      
تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، بالتعاون مع معهد البحوث من أجل التنمية وجمعية البيئة والتنمية بسليمان، يوم الجمعة 6 فيفري المقبل، تظاهرة علمية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم الموافق ليوم 11 فيفري من كل سنة.

ويأتي تنظيم هذا اليوم في اطار التوجهات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2015 لضمان مشاركة كاملة ومتساوية للمرأة والفتاة في مجالات العلوم وتثمين اسهاماتها العلمية في التنمية البيئية والاجتماعية المستدامة .


ويشارك في هذه التظاهرة نخبة من الباحثات والفاعلات في قطاع الفلاحة المستدامة ومجموعة من النساء المتطوعات من بعض الجمعيات والمنظمات من أجل دعم المجتمعات الريفية والحفاظ على الموارد الطبيعية


كما يهدف هذا اليوم الى مزيد تعزيز الثقافة العلمية وتمكين المرأة من تطوير المجتمع العلمي والتكنولوجي وملاءمة أنشطة البحوث والابتكارات العلمية مع أهداف التنمية المستدامة

يشار، الى أن تونس تتصدر المرتبة الثانية عالميًا حول مشاركة الفتاة والمرأة في مجال العلوم، حيث تناهز نسبة الفتيات الطالبات في مجال العلوم ال67 بالمائة

يذكر، أن الاحتفال باليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم موافق ليوم 11 فيفري من كل سنة، حيث تُعقد فعاليات الدورة التاسعة
سنة 2026 تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تعزيز مشاركة النساء والفتيات في العلوم والتكنولوجيا

ويركز هذا اليوم على دور المرأة في التطور العلمي وزيادة تمثيلهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الى جانب
تسليط الضوء على تأثيرها الإيجابي خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأبحاث الصحية والأمن السيبراني وريادة الأعمال العلمية.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322633

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 27 جانفي 2026 | 8 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:41
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
18°-13
16°-12
17°-11
14°-10
  • Avoirs en devises 25143,8
  • (26/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36554 DT
  • (26/01)
  • 1 $ = 2,88071 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>