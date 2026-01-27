جندوبة: افتتاح قصر بلدية جندوبة بعد أكثر من 3 سنوات من الأشغال

انتظم، اليوم الثلاثاء، موكب افتتاح قصر بلدية جندوبة، بعد أكثر من 3 سنوات من انطلاق أشغاله، بكلفة إنجاز تناهز4.5 مليون دينار، وفق المكلف العام المكلّف بتسيير بلدية جندوبة فتحي الجيناوي.وأضاف الجيناوي، في تصريح لصحفي "وات"، أنه من المنتظر أن يستكمل ظهير القصر الخلفي والطابق العلوي خلال السنة الجارية لتكتمل كافة مكوناته الوظيفية، مشيرا إلى وجود مشروع لتزويد قصر بلدية جندوبة بالطاقة الشمسية.وتولّى اليوم والي جندوبة الطيب الدريدي، والمديرة العامة للجماعات المحلية سميرة وصيّف، إعطاء إشارة استغلال مكاتب البناية الجديدة التي تتوسّط مدينة جندوبة، موصيان بضرورة الحفاظ عليها وتطوير الخدمات المسداة للمواطنين.ويعود تأسيس قصر بلدية جندوبة، وهي أقدم بلدية بالجهة، الى 25 سبتمبر من سنة1887 وكانت تعرف الى حدود 1966 ببلدية سوق الأربعاء قبل ان تستقر على الاسم المتداول اليوم.وتتكون بلدية جندوبة من دائرتين بلديتين دائرة جندوبة ودائرة الهادي بن حسين، وتفوق مساحتها نحو 40 ألف هكتار فيما يقدّر عدد سكانها بنحو 100 ألف ساكن.وكان المجلس البلدي لبلدية المكان قد قرّر قبل سنوات هدم المبنى القديم بعد أن تاكدت مخاطر انهياره، وأضحى عاجزا عن تقديم الخدمات بالنسق الذي يستجيب لحاجيات المتساكنين والوافدين عليها بغاية استخراج وثائق، وقد وجوبه قرار الهدم آنذاك بموجة من الاحتجاجات نفّذها بعض النشطاء بحجة المحافظة على صورة المعلم القديم الذي يعود الى فترة الاستعمار، مقابل تمسّك المجلس البلدي مدعوما بمختلف السلط بالهدم وانجاز مبنى القصر الذي افتتح اليوم.