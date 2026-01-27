Babnet   Latest update 16:39 Tunis

جندوبة: افتتاح قصر بلدية جندوبة بعد أكثر من 3 سنوات من الأشغال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6978c7cec81553.57078712_lhpejqfkmgino.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 15:40 قراءة: 1 د, 2 ث
      
 انتظم، اليوم الثلاثاء، موكب افتتاح قصر بلدية جندوبة، بعد أكثر من 3 سنوات من انطلاق أشغاله، بكلفة إنجاز تناهز4.5 مليون دينار، وفق المكلف العام المكلّف بتسيير بلدية جندوبة فتحي الجيناوي.
وأضاف الجيناوي، في تصريح لصحفي "وات"، أنه من المنتظر أن يستكمل ظهير القصر الخلفي والطابق العلوي خلال السنة الجارية لتكتمل كافة مكوناته الوظيفية، مشيرا إلى وجود مشروع لتزويد قصر بلدية جندوبة بالطاقة الشمسية.
وتولّى اليوم والي جندوبة الطيب الدريدي، والمديرة العامة للجماعات المحلية سميرة وصيّف، إعطاء إشارة استغلال مكاتب البناية الجديدة التي تتوسّط مدينة جندوبة، موصيان بضرورة الحفاظ عليها وتطوير الخدمات المسداة للمواطنين.

ويعود تأسيس قصر بلدية جندوبة، وهي أقدم بلدية بالجهة، الى 25 سبتمبر من سنة1887 وكانت تعرف الى حدود 1966 ببلدية سوق الأربعاء قبل ان تستقر على الاسم المتداول اليوم.
وتتكون بلدية جندوبة من دائرتين بلديتين دائرة جندوبة ودائرة الهادي بن حسين، وتفوق مساحتها نحو 40 ألف هكتار فيما يقدّر عدد سكانها بنحو 100 ألف ساكن.
وكان المجلس البلدي لبلدية المكان قد قرّر قبل سنوات هدم المبنى القديم بعد أن تاكدت مخاطر انهياره، وأضحى عاجزا عن تقديم الخدمات بالنسق الذي يستجيب لحاجيات المتساكنين والوافدين عليها بغاية استخراج وثائق، وقد وجوبه قرار الهدم آنذاك بموجة من الاحتجاجات نفّذها بعض النشطاء بحجة المحافظة على صورة المعلم القديم الذي يعود الى فترة الاستعمار، مقابل تمسّك المجلس البلدي مدعوما بمختلف السلط بالهدم وانجاز مبنى القصر الذي افتتح اليوم.

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322648

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 27 جانفي 2026 | 8 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:41
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
18°-13
16°-12
17°-11
14°-10
  • Avoirs en devises 25143,8
  • (26/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36554 DT
  • (26/01)
  • 1 $ = 2,88071 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>