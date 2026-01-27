Babnet   Latest update 09:13 Tunis

تزايد الطلب على الغاز المنزلي مع موجة البرد: «عجيل» تؤكّد توفّر التزويد وعدم وجود نقص في الإنتاج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69785d58607cc0.82695263_qoklepnjimghf.jpg width=100 align=left border=0>
الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل، خالد بالتين
Bookmark article    Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 07:34 قراءة: 1 د, 20 ث
      
أكّد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل، خالد بالتين، أنّ منظومة إنتاج وتعبئة قوارير الغاز المنزلي تعمل بصفة طبيعية، ولا تشهد أي نقص على مستوى الإنتاج، رغم الارتفاع الملحوظ في الطلب تزامنًا مع موجة البرد التي تشهدها البلاد، خاصة في ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي.

وأوضح بالتين، خلال مداخلة إذاعية على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ كميات الغاز متوفّرة بمحطات التعبئة التابعة للشركة، ويتم توفيرها يوميًا لفائدة المزوّدين، مؤكّدًا أنّ الفرق الفنية والإطارات الإدارية تتابع الوضع على مدار الساعة لضمان استمرارية التزويد.


وأشار إلى أنّ الإشكال المطروح لا يتعلق بالإنتاج، بل بنسق التوزيع في بعض الجهات، نتيجة تأخّر بعض المزوّدين في التزوّد أو ارتفاع الاستهلاك بشكل ظرفي، لافتًا إلى أنّ النقص المسجّل في بعض المعتمديات يظلّ وقتيًا ومحدودًا ويتم تداركه بسرعة.


وبيّن أنّ الشركة دعت المزوّدين إلى التزوّد المبكّر وإلى تعزيز قدراتهم اللوجستية خلال فترات الذروة، كما يتمّ التنسيق مع الهياكل الرقابية والسلط الجهوية لمتابعة الوضع والتدخل عند الحاجة.

وفي السياق ذاته، شدّد بالتين على أنّ قوارير الغاز المنزلي تظلّ من أكثر المواد المدعّمة في تونس، حيث يغطي الدعم جزءًا هامًا من كلفتها الحقيقية، في إطار السياسة الاجتماعية للدولة، مؤكّدًا الحرص على حماية التزويد الموجّه للعائلات.

كما كشف عن توجّه نحو إعادة تنظيم مسالك توزيع الغاز من خلال التمييز بين الغاز المخصّص للاستعمال المنزلي والغاز الموجّه للأنشطة الصناعية والفلاحية، بما من شأنه تخفيف الضغط على قوارير الاستهلاك العائلي.

وختم الرئيس المدير العام لـ«عجيل» بالتأكيد على أنّ الوضع تحت السيطرة، وأنّ الشركة، بالتنسيق مع بقية المتدخلين، تعمل على تجاوز فترة الذروة المرتبطة بالبرد وموسم الاستهلاك المرتفع دون انقطاع في التزويد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322623

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 27 جانفي 2026 | 8 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:41
15:17
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet18°
10° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
17°-13
16°-12
17°-12
14°-10
  • Avoirs en devises 25143,8
  • (26/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36554 DT
  • (26/01)
  • 1 $ = 2,88071 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/01)     1811,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/01)   27065 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>