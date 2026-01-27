تزايد الطلب على الغاز المنزلي مع موجة البرد: «عجيل» تؤكّد توفّر التزويد وعدم وجود نقص في الإنتاج

أكّد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، أنّ، ولا تشهد أي نقص على مستوى الإنتاج، رغمتزامنًا مع موجة البرد التي تشهدها البلاد، خاصة في ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي.وأوضح بالتين، خلال مداخلة إذاعية على، أنّالتابعة للشركة، ويتم توفيرها يوميًا لفائدة المزوّدين، مؤكّدًا أنّ الفرق الفنية والإطارات الإدارية تتابع الوضعلضمان استمرارية التزويد.وأشار إلى أنّ الإشكال المطروح لا يتعلق بالإنتاج، بل، نتيجة تأخّر بعض المزوّدين في التزوّد أو ارتفاع الاستهلاك بشكل ظرفي، لافتًا إلى أنّ النقص المسجّل في بعض المعتمدياتويتم تداركه بسرعة.وبيّن أنّ الشركة دعت المزوّدين إلىوإلى تعزيز قدراتهم اللوجستية خلال فترات الذروة، كما يتمّ التنسيق مع الهياكل الرقابية والسلط الجهوية لمتابعة الوضع والتدخل عند الحاجة.وفي السياق ذاته، شدّد بالتين على أنّ، حيث يغطي الدعم جزءًا هامًا من كلفتها الحقيقية، في إطار السياسة الاجتماعية للدولة، مؤكّدًا الحرص علىكما كشف عن توجّه نحومن خلال التمييز بين الغاز المخصّص للاستعمال المنزلي والغاز الموجّه للأنشطة الصناعية والفلاحية، بما من شأنه تخفيف الضغط على قوارير الاستهلاك العائلي.وختم الرئيس المدير العام لـ«عجيل» بالتأكيد على أنّ، وأنّ الشركة، بالتنسيق مع بقية المتدخلين، تعمل علىدون انقطاع في التزويد.