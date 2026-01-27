تزايد الطلب على الغاز المنزلي مع موجة البرد: «عجيل» تؤكّد توفّر التزويد وعدم وجود نقص في الإنتاج
أكّد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل، خالد بالتين، أنّ منظومة إنتاج وتعبئة قوارير الغاز المنزلي تعمل بصفة طبيعية، ولا تشهد أي نقص على مستوى الإنتاج، رغم الارتفاع الملحوظ في الطلب تزامنًا مع موجة البرد التي تشهدها البلاد، خاصة في ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي.
وأوضح بالتين، خلال مداخلة إذاعية على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ كميات الغاز متوفّرة بمحطات التعبئة التابعة للشركة، ويتم توفيرها يوميًا لفائدة المزوّدين، مؤكّدًا أنّ الفرق الفنية والإطارات الإدارية تتابع الوضع على مدار الساعة لضمان استمرارية التزويد.
وأشار إلى أنّ الإشكال المطروح لا يتعلق بالإنتاج، بل بنسق التوزيع في بعض الجهات، نتيجة تأخّر بعض المزوّدين في التزوّد أو ارتفاع الاستهلاك بشكل ظرفي، لافتًا إلى أنّ النقص المسجّل في بعض المعتمديات يظلّ وقتيًا ومحدودًا ويتم تداركه بسرعة.
وبيّن أنّ الشركة دعت المزوّدين إلى التزوّد المبكّر وإلى تعزيز قدراتهم اللوجستية خلال فترات الذروة، كما يتمّ التنسيق مع الهياكل الرقابية والسلط الجهوية لمتابعة الوضع والتدخل عند الحاجة.
وفي السياق ذاته، شدّد بالتين على أنّ قوارير الغاز المنزلي تظلّ من أكثر المواد المدعّمة في تونس، حيث يغطي الدعم جزءًا هامًا من كلفتها الحقيقية، في إطار السياسة الاجتماعية للدولة، مؤكّدًا الحرص على حماية التزويد الموجّه للعائلات.
كما كشف عن توجّه نحو إعادة تنظيم مسالك توزيع الغاز من خلال التمييز بين الغاز المخصّص للاستعمال المنزلي والغاز الموجّه للأنشطة الصناعية والفلاحية، بما من شأنه تخفيف الضغط على قوارير الاستهلاك العائلي.
وختم الرئيس المدير العام لـ«عجيل» بالتأكيد على أنّ الوضع تحت السيطرة، وأنّ الشركة، بالتنسيق مع بقية المتدخلين، تعمل على تجاوز فترة الذروة المرتبطة بالبرد وموسم الاستهلاك المرتفع دون انقطاع في التزويد.
